Политпредпочтения: известно, какие партии попадут в парламент Молдовы

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Осенью этого года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Аналитики считают, что новый состав высшего законодательного органа XXI созыва будет сформирован до конца текущего года или в начале 2019-ого.

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Ожидаемые парламентские выборы пройдут иначе — по смешанной избирательной системе. Это значит, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" до выборов в высший законодательный орган республики. Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.

Социологический опрос, проведенный Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, показал, что если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в парламент, то Партия социалистов Республики Молдова получила бы 36,9% голосов. В сравнении с предыдущей версией опроса в январе этого года социалисты улучшили свои показатели. Тогда их результат составлял 35,3%. На втором месте расположилась бы партия "Действие и солидарность" под руководством бывшего министра просвещения республики, экс-кандидата в президенты страны Майи Санду — 14,1%. При этом поддержка снизилась в сравнении с 16,9% в предыдущей версии исследования. На третьей строчке — Демократическая партия, за которую проголосовали бы 7,8%, на четвертой — платформа "Достоинство и правда" с 6,5%, а на пятой — Партия коммунистов с 2,1%. Все три политформирования улучшили свои показатели. Остальные политические силы не заручились поддержкой и 2% респондентов. При этом 6,7% респондентов заявили, что не намерены голосовать на выборах, а (20,2% опрошенных не смогли определиться с ответом.

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Согласно исследованию, 27,4% респондентов отметили, что не доверяют ни одному молдавскому политику, а 23,9% не определились с выбором. Среди определившихся наибольшим доверием пользуется президент республики Игорь Додон (свыше 50%). На втором — Майя Санду, которой доверяют 21,6% опрошенных, на третьей позиции — лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин — 3,9%.

Социологическое исследование проводилось с 15 по 28 марта. В нем приняли участие 1197 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.