Комитет Госдумы поддержал назначение нового посла РФ в Молдове

В Государственной Думе поддержали кандидатуру нового посла России в Молдове - им станет Олег Васнецов.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал назначение Олега Васнецова послом в Молдове. Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Константин Затулин.

"Послом в Молдове поддержали кандидатуру Васнецова, а послом в Азербайджане будет Бочарников, бывший до этого послом в Казахстане", — сказал парламентарий.

Васнецов ранее работал в посольствах в Софии, Париже и Киншасе, а в центральном аппарате МИД — в департаменте по культурным связям и ЮНЕСКО и департаменте по связям с регионами России, парламентом и общественными объединениями.