Приднестровье поддерживает идею переговоров в формате "5+2" в мае

Лидер Приднестровья заявил, что Тирасполь согласен на проведение встречи в формате "5+2" в мае, как это предложил Франко Фраттини.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Тирасполь поддерживает идею провести переговоры в формате "5+2" в Риме в мае. Об этом заявил РИА Новости приднестровский лидер Вадим Красносельский.

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Во время своего визита в Молдову в конце марта спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини предложил провести в мае в Риме встречу в формате "5+2".

"Мы к такой идее — провести встречу в формате "5+2" в Риме, относимся положительно. Если будет повестка дня, конечно, встреча будет организована. По поводу сроков, это уже решать участникам формата. Мы готовы встретиться и в апреле, и в мае, и в июне — главное, чтобы повестка дня была обозначена", — сказал Красносельский.

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Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Его итогом стал "Венский протокол".