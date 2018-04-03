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Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Молдовы назвал пути решения приднестровского вопроса

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (147)
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Молдавский лидер Игорь Додон обозначил основные моменты, которые повлияют на процесс приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Возвращение Приднестровья в состав Молдовы возможно только при сохранении нейтралитета и добрых отношений с Россией, считает президент республики Игорь Додон.

По мнению молдавского лидера, Молдова не должна состоять ни в одном внешнем военном формате, будь-то НАТО или в любом другом, а на территории страны не должно быть иностранных войск.

"Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрые отношения с Российской Федерацией, а не только со странами Запада", — написал Додон в Facebook.

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Президент отметил, что "геополитические интересы Республики Молдова должны быть подчинены национальным интересам, а не навязанными извне политическими программами". При этом он отметил, что "целью политического класса, по меньшей мере, на последующее десятилетие, должна стать Республика Молдова, а не внешний проект, связанный либо с Россией, либо с Европой".

Додон стал президентом Молдовы 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдове "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

Тема:
Приднестровское урегулирование (147)

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Теги:
поиск, решение, Игорь Додон, Евросоюз, Молдова, Россия, Приднестровье, Политика
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