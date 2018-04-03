Красносельский: российские миротворцы - гарантия мира на Днестре

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обсудил в Москве вопросы экономического взаимодействия, перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и необходимость миротворческой миссии России на Днестре.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Российские миротворцы являются гарантом стабильности и мира в Приднестровском регионе, а нынешний миротворческий формат ни в коем случае не нужно менять. Такую позицию озвучил во вторник лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский по итогам своего визита в Россию.

Красносельский встретился в Москве с депутатами Госдумы, посетил Совет Федерации и провел переговоры с постпредом президента России в Приднестровье Дмитрием Рогозиным. © Sputnik / Irina Leahova Приднестровский вопрос – в час по чайной ложке

Обсуждались вопросы экономики и ситуация по урегулированию приднестровского конфликта.

Торговые пути

В первый день рабочей поездки Вадиму Красносельскому удалось встретиться с российскими парламентариями и зампредседателя Правительства РФ, специальным представителем Президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным. Основной темой беседы с главным представителем от России по приднестровскому региону стало развитие взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая привлечение в регион российских инвестиций, а также упрощение доступа приднестровской продукции на российские рынки.

"Речь шла о создании оптимальных условий для дальнейшего наращивания экспорта приднестровской продукции в российском направлении", — отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Миссия российских миротворцев

Вадим Красносельский провел ряд встреч в Госдуме, в том числе с представителями Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками — первым заместителем председателя комитета Константином Затулиным и руководителем аппарата Михаилом Кротовым. Участники встречи обговорили различные аспекты, связанные со всемерной поддержкой миротворческой операции на Днестре по линии Государственной Думы РФ.

"Российское миротворчество является важнейшим гарантийным механизмом, который обеспечивает мир и безопасность на берегах Днестра, перспективу нормальной жизни людей, а также создает необходимые условия для ведения диалога в рамках переговорного процесса с Кишиневом", — отметил Красносельский на встрече.

Поддержка миротворчества со стороны ОБСЕ

Следующий день визита лидера Приднестровья оказался не менее продуктивным. Красносельский встретился на площадке "Парламентской газеты" с представителями СМИ, а также посетил Совет Федерации.

На встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым также речь шла о стратегической роли миротворчества.

"Собеседники говорили также о том, что о целесообразности сохранения существующего формата поддержания российскими миротворцами мира на берегах Днестра высказывался недавно спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ. Константин Косачев назвал публичные высказывания Франко Фраттини "голосом здравого смысла", — подчеркнули в пресс-службе приднестровского лидера.

Вадим Красносельский, со своей стороны, назвав осень прошлого года прорывной с точки зрения активизации переговорного процесса, отметил необходимость реализации достигнутых договоренностей.

© Sputnik / Irina Leahova Фраттини высказался по поводу миротворцев в Приднестровье

"Подписаны рамочные договоренности. Сегодня их надо имплементировать, чтобы они стали нормой жизни людей. Это элементарные вопросы, они накопились за 25 лет. Самый простой вариант — развязать конфронтацию, сложнее — сесть за стол переговоров и искать взаимопонимание. Мы настроены на выстраивание доверительных отношений", — подчеркнул он.

Нет — политическим темам в переговорах

Вадим Красносельский встретился также с председателем временной комиссии Совета Федерации по информационной политике, членом Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексеем Пушковым. Они также обменялись мнениями по поводу реализации подписанных в прошлом году договоренностей между Тирасполем и Кишиневом.

Вадим Красносельский подчеркнул, что на сегодняшний день лейтмотивом является решение вопросов неполитического характера, имеющих практическую значимость для граждан.

Алексей Пушков, поддерживая избранный Приднестровьем курс, отметил позитивный настрой европейских государств относительно разрешения молдо-приднестровского конфликта. Он заметил, что ни разу не слышал от европейских коллег предложений о том, чтобы Приднестровье отказалось от своего статуса и вошло в состав Молдовы.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Карасин и Ульяновски обсудили процесс приднестровского урегулирования

"В европейской политической культуре утвердилась позиция, что у Приднестровья должен быть особый политический статус. Поэтому попытки некоторых сил в Кишиневе решить вопрос силовым путем не находят поддержки в Европе, так как никто не хочет кризиса в юго-восточном регионе", — сказал российский парламентарий.

Реализация договоренностей

На встрече с журналистами приднестровский лидер напомнил о состоявшихся визитах в Приднестровье заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини и солидарности высказанной обоими дипломатами позиции о том, что сейчас не время вести политические дебаты и говорить о каком-либо политическом статусе.

"Наши позиции на этот счет полностью совпадают, как и в том, что мало достичь рамочных договоренностей, обязательно необходима их практическая реализация. Необходимо добиться того, чтобы принятые решения были не просто в рамках какого-то права, а стали обыденностью, чтобы этим правом пользовались люди", — отметил он.

Красносельский обратил внимание еще на один момент — на необходимость выхода из информационного вакуума и изменения представлений о Приднестровье как о горячей точке и месте пересечения геополитических интересов.