В чем сошлись мнения президента Молдовы и лидера Приднестровья

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский на разных площадках выразили свою позицию по одной и той же теме – урегулирование молдо-приднестровского вопроса. Корреспондент Sputnik задумался, в чем же их мнения совпали.

Разморозка "замороженного" конфликта

В последнее время переговорный процесс подкидывает немало тем для обсуждения и анализа. После успешной осени прошлого года, когда произошел настоящий прорыв во взаимоотношениях Кишинева и Тирасполя, нынешний март оказался очень плодотворным на визиты в Молдову весомых по значимости и статусу дипломатов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы назвал пути решения приднестровского вопроса

Напомним, что за вторую половину ноября 2017 года практически в одночасье для "замороженного" конфликта, который уже преодолел свой четвертьвековой рубеж, было сделано столько, сколько за все годы его существования не случалось.

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Был открыт мост между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег), в Бендерах были подписаны протокольные решения сразу по четырем важным и давно назревшим вопросам, а в Вене был заверен протокол. В нем, в протоколе, в том числе подтверждается намерение сторон следовать Берлинскому протоколу, под которым они скрепили свои подписи 3 июня 2016 года, и в котором, в частности, говорится о необходимости претворения в жизнь (пусть постепенного, но обязательного) договоренностей, достигнутых между сторонами прежде.

Подведение итогов

И вот март 2018 года. Сразу после выборов президента России, в которых приднестровцы превзошли даже свои прежние высокие показатели активности, в непризнанную республику один за другим приезжают статусные дипломаты. Сначала с визитом Кишинев и Тирасполь посещает замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, затем — действующий председатель ОБСЕ Франко Фраттини. Оба оставляют немало ярких официальных сообщений, смысл которых можно свести к одному – о необходимости активного решения насущных вопросов жителей обоих берегов Днестра в рамках переговоров и доведения до реализации достигнутых ранее договоренностей.

В связи с этим понятно, что сегодняшние высказывания Игоря Додона и Вадима Красноселького – это своеобразные итоги визитов этих авторитетных дипломатов. И старт для нового этапа переговоров. Но уже в более масштабном формате "5+2", поддержку которому дали, кажется, уже все участники переговорного процесса. А Фраттини как председатель в нынешнем году миссии ОБСЕ, возглавляющей переговорный процесс на международном уровне, озвучил и время, и место возможного проведения этой встречи — в мае в Риме.

В приоритете – национальные интересы

Президент Молдовы озвучил свое мнение о решении приднестровского вопроса на своей страничке в соцсетях. По мнению Игоря Додона, возвращение Приднестровья в состав Молдовы возможно только при сохранении добрых отношений с Россией и нейтралитета. При этом молдавский лидер уточнил, что Молдова не должна состоять ни в одном внешнем военном формате, будь то НАТО или в любом другом, а на территории страны не должно быть иностранных войск.

"Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрые отношения с Российской Федерацией, а не только со странами Запада", — написал Додон в Facebook.

Глава республики отметил, что "геополитические интересы Республики Молдова должны быть подчинены национальным интересам, а не навязанным извне политическим программам". При этом он пояснил, что "целью политического класса, по меньшей мере, на последующее десятилетие, должна стать Республика Молдова, а не внешний проект, связанный либо с Россией, либо с Европой".

Добрососедство с Россией

Игорь Додон неоднократно заявлял, что Молдове "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

© Sputnik / Irina Leahova Фраттини высказался по поводу миротворцев в Приднестровье

Согласно своей предвыборной программе, он намерен возобновить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

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Именно в этом добром отношении к России и жизненной необходимости стратегического партнерства и сотрудничества позиции президента Молдовы и лидера Приднестровья схожи. А Вадим Красносельский и свои итоги визитов влиятельных дипломатов подводил в Москве, где у него эти два дня проходила рабочая поездка. За это время он встретился с высокопоставленными российскими чиновниками — представителями правительства России, Совета Федерации и Государственной Думы.

Миротворчество как важный гарант мира

Практически на всех встречах обсуждались вопросы экономического взаимодействия, перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Но, пожалуй, самой востребованной темой стало миротворчество и его стратегическая роль. Она поднималась в частности во время беседы Красносельского с представителями комитета ГосДумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

© Sputnik / Irina Leahova Карасин: импульс активного голосования Приднестровья не должен уйти в песок

"Российское миротворчество является важнейшим гарантийным механизмом, который обеспечивает мир и безопасность на берегах Днестра, перспективу нормальной жизни людей, а также создает необходимые условия для ведения диалога в рамках переговорного процесса с Кишиневом", — отметил Красносельский.

Поддержка Фраттини

На встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым обсуждали и публичные высказывания Фраттини по поводу миротворческой миссии во время визита в Кишинев и Тирасполь.

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"Собеседники говорили также о том, что о целесообразности сохранения существующего формата поддержания российскими миротворцами мира на берегах Днестра высказывался недавно спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ. Константин Косачев назвал публичные высказывания Франко Фраттини "голосом здравого смысла", — подчеркнули в пресс-службе приднестровского лидера.

Солидарность по политическому вопросу

Красносельский на встрече с журналистами выразил солидарность с Карасиным и Фраттини в том, что сейчас не время вести политические дебаты и говорить о каком-либо политическом статусе.

"Наши позиции на этот счет полностью совпадают, как и в том, что мало достичь рамочных договоренностей, обязательно необходима их практическая реализация. Необходимо добиться того, чтобы принятые решения были не просто в рамках какого-то права, а стали обыденностью, чтобы этим правом пользовались люди", – отметил он.

Приднестровский лидер высказался также по поводу даты проведения встречи в международном формате "5+2", обозначив, что Тирасполь готов сесть за стол переговоров в любое время, даже в апреле. Главное, чтобы повестка дня была обозначена, подчеркнул Красносельский.