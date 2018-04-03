01:31 04 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Силвия Раду

Силвия Раду рассказала, будет ли баллотироваться на пост мэра Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
225 0 0

И. о. столичного градоначальника Силвия Раду ответила на главный вопрос, который ей задают журналисты накануне местных выборов.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Чуть больше месяца осталось до выборов примара в столице, однако до сих пор не ясно, будет ли баллотироваться на этот пост и.о. мэра Силвия Раду. 

Мэрия Кишинева
© Sputnik/ Miroslav Rotari
Выборы мэра Кишинева: кто может занять пост столичного градоначальника

В эфире телеканала ТВ-21 она высказалась о возможности участия в избирательной кампании. 

Вот, что сказала Силвия Раду:

"Решилась ли я пойти дальше или нет?.. Я сказала уже не один раз публично, что это очень сложное решение. И меня не представляет никакая партия. Мне сложно одной идти на выборы, мне нужна поддержка, в первую очередь, кишиневцев, потому что они должны выбирать своего мэра. Я уверена, что мэр должен быть внепартийным в сложившейся ситуации. Хотя кандидат в мэры, который выдвигается партией, имеет больше возможностей. Ему легче продвигаться, потому что за ним стоит большая команда. За ним стоят большие ресурсы. И все это происходит по-другому, чем если бы это происходило… если бы этим занялся независимый человек", — отметила Раду.

Пять причин, почему из Кишинева хочется сбежать>>>

На проведение первого и второго тура выборов предусмотрена сумма в 13,65 миллиона леев. Мэр, которого изберут жители Кишинева, будет выполнять свои обязанности до всеобщих местных выборов, которые намечены на лето 2019 года.

По теме

Силвия Раду пошла на крайние меры: уволен глава муниципальной больницы №1
Силвия Раду: в мэрии Кишинева нет места уголовникам
Силвия Раду предупредила о новых отставках
Сильвия Раду успешно прошла свою первую зиму на посту и.о. мэра Кишинева
Теги:
пост мэра, Силвия Раду, Кишинев, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пограничники на границе Китая. Архивное фото
    Граница на замке

    Китай временно закрывает границу с Кыргызстаном. Ограничение вводится по инициативе Пекина на время Праздника чистого света в Поднебесной.

  • Афганские талибы, архивное фото
    Тучи над границей

    На севере Афганистана, в том числе на границе с Таджикистаном, ведется активная вербовка бойцов талибана и местных жителей в отряды ИГ.

  • Линия электропередач (ЛЭП)
    Да будет свет!

    Таджикистан начал экспортировать электроэнергию со своей подстанции Регар в Узбекистан после девятилетнего перерыва.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония вручения премии Ника
Лучшие фото: триумф "Аритмии" и память об ушедших легендах
Последствия взрыва в ресторане Burger King в Ереване
Последствия взрыва в закусочной Burger King в Ереване
Винный экспорт Молдовы
Винный экспорт Молдовы: цифры и факты

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться