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Васнецов Олег Владимирович

В каких условиях будет работать следующий посол России в Молдове

© Photo: Александр Семченко
Политика
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Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин вскоре покинет свой пост в Кишиневе по достижении предельного возраста нахождения на госслужбе. Новым послом Госдума РФ утвердила Олега Васнецова.

Иннокентий Адясов, политэксперт – для Sputnik Молдова

Васнецов последние восемь лет отработал в центральном аппарате МИД РФ. Причем с марта 2011 года Васнецов возглавляет департамент по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями. 

Кто он — следующий посол России в Молдове Олег Васнецов>>>

Дипломаты, занимающие посты начальников департаментов МИД и выше, направляются на должности послов только в самые значимые для России страны.

Кризисный регион?

К сожалению, надо отметить, что сейчас отношения между Москвой и Кишиневом находятся на весьма низкой точке. Антироссийская политика стала определяющей во внешнеполитическом курсе РМ.

В мае 2017 года молдавские власти пошли на беспрецедентный шаг для всего СНГ – из страны были высланы пять российских дипломатов. Тогда премьер-министр РМ Павел Филип объяснил, что это было сделано в связи с некой "информацией от спецслужб".  

Летом 2017 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин — сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и спецпредставитель Президента России по Приднестровью — был объявлен в Молдове персоной нон грата.

Второго января этого года в парламенте РМ была зарегистрирована инициатива о выходе Молдовы из СНГ. 10 января спикер Андриан Канду подписал закон о запрете ретрансляции российских новостей, а 14 января он же обещал выставить России многомиллиардный счет за "оккупацию" Приднестровья.

Вице-премьер РФ Д. Рогозин
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Рогозин - за возобновление международных переговоров по Приднестровью

В марте Кишинев присоединился к антироссийской акции Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери и объявил о высылке трех российских дипломатов.

Объем внешнеторгового оборота между РФ и Молдовой за пять лет уменьшился в два раза: если в 2012 году, по данным Национального бюро статистики РМ, доля России во внешнеторговом обороте республики составляла около 20% (1,45 млрд долларов), то в 2017 году – уже только 11,3% (0,74 млрд долларов). Понятно, что спад был во многом вызван ответными мерами РФ после вступления  Кишинева в зону свободной торговли с ЕС (Россия была вынуждена ввести пошлины).

То есть отношения между Россией и Молдовой деградировали по всем направлениям. 

Депутат Василе Боля
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутат: надеюсь, Россия не ответит Молдове на ситуацию с дипломатами

Несмотря на особые дружеские отношения нынешнего посла в Молдове Фарита Мухаметшина с президентом РМ Игорем Додоном, который открыто относит себя к пророссийским политикам, посольство не могло противостоять этим негативным тенденциям.

Известно, что в реалиях современной Молдовы основные властные полномочия находятся у парламента, который всячески саботирует инициативы Додона.

И весьма вероятно, что одной из приоритетных задач нового российского посла станет налаживание рабочих отношений со всеми фракциями молдавского парламента – как до, так и после парламентских выборов, которые должны пройти в этом году.

Работа эта крайне непростая и моментами неблагодарная, но без нее сложно ждать реального прорыва в отношениях между Россией и Молдовой.

При этом даже условно проевропейским силам в РМ сейчас ясно, что уровень отношений с Москвой не отвечает в первую очередь интересам Кишинева.

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Теги:
дипломат, Олег Васнецов, Молдова, Россия, Политика
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