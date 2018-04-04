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Президент РФ В. Путин с президентом Молдовы И. Додоном. Архивное фото

Что намерен обсудить Додон с Путиным на их ближайшей встрече

© Sputnik/ Михаил Климентьев
Политика
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Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным: глава республики рассказал, что накопилось очень много вопросов, особенно учитывая происходящее в мире и регионе.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, какие ключевые темы намерен обсудить в ходе ближайшей встречи с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, дата которой пока еще не определена.

Президент РФ В. Путин с президентом Молдовы И. Додоном. Архивное фото
© Sputnik/ Михаил Климентьев
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"Мы еще не определились, когда. 7 мая состоится инаугурация президента Российской Федерации. Будет у нас рабочая встреча до или после, мы сейчас обсуждаем повестку дня. Будем решать", — сказал Додон в среду в интервью одному из местных телеканалов.

Вместе с тем он отметил, что планирует в конце апреля отправиться в Российскую Федерацию. В частности, как пояснил молдавский президент, в ходе этого визита он намерен провести встречу с диаспорой, чтобы определить, по каким направлениям дальше работать. Он еще раз обратил внимание на то, что в России трудятся более 600 тысяч граждан Молдовы.

"Есть о чем поговорить с Владимиром Владимировичем, исходя из текущей двусторонней ситуации", — отметил Додон.

Он пояснил, что речь идет о вопросах безопасности и рисках для всего региона, а также проблеме приднестровского урегулирования.

"Вопросов очень много, тем более с учетом последний акций, принятых молдавским правительством, и всего того, что происходит в мире и регионе", — добавил глава государства.

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Молдавский лидер рассказал о том, что в середине мая в Кишиневе намечено проведение бизнес-форума, а в середине мая планируется визит в Молдову представителей российских регионов.

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По словам Додона, в начале июня в Кишиневе должна состояться встреча рабочей межпарламентской группы дружбы (такое заседание прошло в октябре в Москве).

Что касается визитов глав других государств, Додон отметил, что 18-19 апреля в Кишинев приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У нас предусмотрено несколько важных двусторонних мероприятий", — сказал Додон.

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По его словам, в мае или в августе по его приглашению должен приехать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который согласился помочь в ремонте здания администрации президента, разрушенного в апреле 2009 года. В середине июля должен приехать президент Македонии Георге Иванов.

Как рассказал Додон, 1-9 июля он намерен отправиться с визитом в США.

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Теги:
темы, встреча, Игорь Додон, Владимир Путин, Молдова, Россия
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