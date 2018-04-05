Додон о высылке российских дипломатов: Молдова оказалась в непростой ситуации

Молдавский лидер прокомментировал решение правительства выслать из республики троих российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери и последними новостями из Лондона.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что республика оказалась в очень непростой ситуации, ввязавшись в геополитические игры в связи с "делом Скрипаля", и выслав с территории страны троих российских дипломатов.

© Sputnik/ Сергей Мальгавко Зачем российских дипломатов выслали из Молдовы

Ранее МИД Молдовы сообщил о высылке троих российских дипломатов. В ведомстве заявили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. До этого некоторые страны Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов. Однако позже глава военной лаборатории в Портон-Даун сообщил, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

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"Это очень тяжелая ситуация, потому что поспешили, как и многие другие страны, так как хотели понравиться кому-то. Мы видели реакцию посольства США. Для меня странно, что посольство иностранного государства хвалит правительство, которое принимает решения по высылке дипломатов другой страны. Это можно квалифицировать как вмешательство во внутренние дела Молдовы", — сказал Додон.

© REUTERS/ Gleb Garanich Игры с дипломатами: зачем Кишинев влез в спор между Россией и Западом

По его словам, когда появляются новые детали по "делу Скрипаля" и возникает все больше вопросов, то Молдова находится в очень непростой ситуации.

"Молдова от этого решения только теряет. Как восстанавливать ситуацию? Надеюсь, в ближайшие недели отправлюсь с рабочим визитом в Россию, где у меня состоятся встречи с официальными лицами высокого ранга", — отметил президент Молдовы.

Он подчеркнул, что 7 мая состоится инаугурация президента России Владимира Путина.

"Когда состоится моя встреча с господином Путиным — до 7 мая или после, пока еще обсуждается. Но очень хотелось бы. И мы уже запустили инициативу по подготовке встречи с президентом России, где мы должны обсудить в том числе и эти вопросы. Надеюсь, что удастся избежать на этом этапе решений, которые могут негативно повлиять на экспортеров и мигрантов", — заключил Додон.

Напомним, британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.