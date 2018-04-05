13:58 05 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Парламент

Додон не исключил, что будет баллотироваться в парламент по спискам ПСРМ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Игорь Додон в гостях у Sputnik Молдова (7)
120 0 0

Парламентские выборы в Молдове должны пройти не позже начала 2019 года.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что может стать фигурантом электорального списка Партии социалистов на предстоящих выборах в парламент страны.

Об этом глава государства заявил в четверг в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Хоть я, будучи президентом, не являюсь членом политформирования, но закон не запрещает абсолютно любому гражданину войти в избирательный список. Я не исключаю, что в случае со мной так и произойдет", — пояснил Додон.

По его словам, у ПСРМ есть все шансы победить на выборах в парламент.

В 2016 году в законодательство Молдовы были внесены изменения, согласно которым глава государства не может быть членом какого-либо политформирования.

Каким будет парламент Молдовы после выборов: чем удивил соцопрос >>>

После победы на президентских выборах в ноябре 2016 года Игорь Додон снял с себя полномочия председателя ПСРМ и вышел из состава партии, которую возглавила Зинаида Гречаная.

Заседание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
А народ-то голый: как политики подсовывают нам зрелища вместо хлеба

Осенью 2018 года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Аналитики считают, что новый состав высшего законодательного органа XXI созыва будет сформирован до конца текущего года или в начале 2019 года.

Президент Молдовы высказался по поводу выборов в парламент >>>

Предстоящие парламентские выборы в Молдове впервые пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" до выборов в высший законодательный орган республики. Избирательный порог для партий или социально-политических организаций составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.

Тема:
Игорь Додон в гостях у Sputnik Молдова (7)

По теме

Додон о высылке российских дипломатов: Молдова оказалась в непростой ситуации
Интервью президента Молдовы Игоря Додона для Sputnik — эксклюзив
Додон: высылка дипломатов РФ из Молдовы - антироссийская провокация
Додон встретился с Фраттини: о чем беседовали чиновники
Теги:
ПСРМ, Игорь Додон, Молдова, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Латвийского телевидения
    Политику не меняем!

    Латвийское телевидение не намерено менять редакционную политику и отказываться от фотоматериалов агентства Sputnik, несмотря на предостережения властей.

  • Александр Разуваев - директор аналитического департамента компании Альпари
    Нечего терять

    Оставив литовский рынок, "Газпром" ничего не потеряет, отмечают эксперты в ответ на намерения Литвы "покончить с шестидесятилетней монополией России на поставки газа".

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Вашингтоне
    И на том стою!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что власти страны не будут блокировать российские СМИ, такие как агентство Sputnik и телеканал RT.

  • Заключенный в колонии, архивное фото
    Рыбка в клетке

    Белорусов Настю Рыбку и Алекса Лесли, а также других фигурантов дела о незаконном "секс-тренинге" в Таиланде могут посадить на 20 лет.

  • Шахта
    Последний забой

    В результате обрушения на шахте "Миндели" в грузинском городе Ткибули погибли шесть рабочих и еще трое получили ранения.

  • Карета скорой помощи
    Отдыхать здорово

    Минздрав Абхазии готовится к предстоящему курортному сезону – туристы будут обеспечены квалифицированной медицинской помощью.

  • Гран-при Азербайджана Формула-1, архивное фото
    Предъявите билет!

    В Баку началась процедура обмена электронных ваучеров на билеты, которые позволят посетить азербайджанский этап гонок "Формулы-1".

  • Город Раздан
    Да будет свет!

    В Армении построят новый вид электростанций, которые избавят электрические сети от скачков напряжения.

  • Гэри О'Салливан
    Кто на новенького?

    После дисквалификации Сауля "Канело" Альвареса, желание провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным выразил ирландский боксер Гэри О'Салливан.

  • Официант разносит еду в ресторане. Архивное фото
    Отрава по-тайски

    Причиной отравления гостей на свадьбе в бишкекском ресторане, в результате которого 130 человек оказались в больнице, стала курица по-тайски.

  • Кадры разрушенных домов после землетрясения в Раштском районе
    Дрожь земли

    На юге Таджикистана в результате землетрясения пострадали 60 домов – специальная комиссия оценивает размеры ущерба, нанесенного стихией.

  • Сбор киви
    Взамен укропа

    Одна из крупнейших российских оптовых компаний, специализирующаяся на экспортно-импортных операциях с фруктами, выходит на рынок Узбекистана.

  • Фильм Непрощенный
    "Непрощенный"

    В интернете опубликованы первые кадры из российской биографической драмы о жизни Виталия Калоева, которая выйдет в сентябре текущего года.

  • Здание Латвийского телевидения
    Политику не меняем!

    Латвийское телевидение не намерено менять редакционную политику и отказываться от фотоматериалов агентства Sputnik, несмотря на предостережения властей.

  • Александр Разуваев - директор аналитического департамента компании Альпари
    Нечего терять

    Оставив литовский рынок, "Газпром" ничего не потеряет, отмечают эксперты в ответ на намерения Литвы "покончить с шестидесятилетней монополией России на поставки газа".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт Александра Розенбаума в Кишиневе
Откровения Розенбаума в Кишиневе: чем музыкант потряс публику
Кишинев 60-х годов
Кишинев 60-х годов: что мы навсегда потеряли
Как приготовить пасхальные куличи
Как приготовить пасхальные куличи

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться