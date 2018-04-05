Додон не исключил, что будет баллотироваться в парламент по спискам ПСРМ

Парламентские выборы в Молдове должны пройти не позже начала 2019 года.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что может стать фигурантом электорального списка Партии социалистов на предстоящих выборах в парламент страны.

Об этом глава государства заявил в четверг в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Хоть я, будучи президентом, не являюсь членом политформирования, но закон не запрещает абсолютно любому гражданину войти в избирательный список. Я не исключаю, что в случае со мной так и произойдет", — пояснил Додон.

По его словам, у ПСРМ есть все шансы победить на выборах в парламент.

В 2016 году в законодательство Молдовы были внесены изменения, согласно которым глава государства не может быть членом какого-либо политформирования.

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После победы на президентских выборах в ноябре 2016 года Игорь Додон снял с себя полномочия председателя ПСРМ и вышел из состава партии, которую возглавила Зинаида Гречаная.

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Осенью 2018 года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Аналитики считают, что новый состав высшего законодательного органа XXI созыва будет сформирован до конца текущего года или в начале 2019 года.

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Предстоящие парламентские выборы в Молдове впервые пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" до выборов в высший законодательный орган республики. Избирательный порог для партий или социально-политических организаций составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.