Президент назвал дату и ключевые вопросы встречи с Красносельским

По словам главы государства Игоря Додона, в повестку предстоящих переговоров включено достаточно много вопросов, в том числе результаты, достигнутые в прошлом году.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в четверг в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским состоится 25 апреля в Бендерах.

"Количество встреч не демонстрирует отношения. В прошлом году у нас с господином Красносельским состоялись две встречи. Мы уже договорились о встрече на 25 апреля в Бендерах", — сказал Додон.

По его словам, в повестку включено достаточно много вопросов, в том числе результаты, достигнутые в прошлом году.

"Надо признать, что это хорошие результаты. И по повестке, которую мы предложили вместе с господином Красносельским в начале прошлого года, достигнут прогресс по большинству пунктов. Сейчас мы должны обсудить эти результаты и наметить совместные действия на 2018 год", — сказал Додон.