Президент Молдовы об отношениях с Приднестровьем: мы - в одной лодке

Молдавский лидер Игорь Додон высказался по поводу отношений между Кишиневом и Тирасполем: к чему призвал президент республики приднестровскую сторону.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в четверг в интервью радиостудии Sputnik, что, если республика потеряет государственность и нейтралитет, то исчезнет Приднестровье.

Глава республики прокомментировал так называемое охлаждение в отношениях с лидером непризнанного ПМР Вадимом Красносельским, о которых пишут СМИ.

"Хочу отметить, что господин Красносельский понимает и, надеюсь, убедит всех остальных, что стабильность и нейтралитет Республики Молдова важны и для жителей Левобережья. Если мы сможем сохранить государственность и нейтралитет страны, то это будет преимуществом для всех. Если Республика Молдова потеряет государственность и нейтралитет, то исчезнет и Приднестровье. Это будет очень тяжелая ситуация. Мы — в одной лодке", — сказал Додон.

По его словам, приднестровская сторона должна понимать, что "государственники с правого берега Днестра находятся в одной лодке с большинством населения Приднестровья".

"Если эта лодка перевернется, то для всех. Если кто-то в Приднестровье думает, что у них своя политика и своя страна, то это ошибочный подход, потому что если появится НАТО на правом береге Днестра, то будет дестабилизация, и мы окажемся в более сложной и напряженной ситуации", — сказал Додон.

В чем сошлись мнения президента Молдовы и лидера Приднестровья>>>

Он призвал приднестровских партнеров к совместному, спокойному и мудрому подходу к тому, что делать дальше.