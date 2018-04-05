Президент Молдовы назвал сроки решения проблемы Приднестровья

КИШИНЕВ, 5 апр — Spuntik. Президент Молдовы Игорь Додон объявил в четверг в интервью радиостудии Spuntik, когда может произойти реинтеграция страны.

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU Президент Молдовы об отношениях с Приднестровьем: мы - в одной лодке

Он считает, что реинтеграция страны зависит от многих факторов. Лидер страны пояснил, что "на первом этапе должно быть достижение консенсуса в Кишиневе".

"Это должен быть общий проект президента, спикера парламента и премьер-министра. То есть, должно быть достигнуто согласие в Кишиневе. Второй этап — консенсус между Кишиневом и Тирасполем", — сказал Додон.

По его словам, "третий этап — должно быть согласие, одобренное на международном уровне в формате "5+2".

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"На данный момент мы находимся на первом этапе — у нас нет консенсуса в Кишиневе. У администрации президента есть видение относительно политического решения приднестровского вопроса. И есть абсолютно противоположный подход со стороны правительства и парламента, которые больше ориентируются на НАТО, ЕС и США, что является ошибочным", — подчеркнул Додон.

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Он отметил, позиция администрации президента основывается на нейтралитете Республики Молдова.

"Мы находимся на первом этапе. Когда мы сможем продвинуться вперед? Думаю, после парламентских выборов (которые запланированы на осень этого года — ред.). В Кишиневе должно появиться промолдавское парламентское большинство, которое основывается на продвижении государственности и нейтралитета Молдовы. Тогда и будет консенсус в Кишиневе", — пояснил Додон.

Президент рассказал, что сразу после этого Кишинев должен приступить к диалогу по этим вопросам с Тирасполем.

"Чем раньше начнем это обсуждение, тем лучше. После чего найденное решение будет предложено в формате "5+2". Думаю, что на протяжении нового мандата президента России Владимира Путина достижение этой цели очень реалистично", заключил Додон.