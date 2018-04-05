Воронин рассказал всю правду о беспорядках 7 апреля 2009 года в Молдове

В парламенте Молдовы вспомнили об апрельских беспорядках 2009 года: "спорная" минута молчания и подробности организации погромов.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Молдавские депутаты на очередном заседании в четверг вспомнили события апреля 2009 года, когда протесты оппозиционных сил переросли в беспорядки и погромы зданий парламента и администрации президента.

© Sputnik. Евгений Панасенко Протестным настроением молдаван пользуются для решения политвопросов

Девять лет назад в Кишиневе прошли беспорядки, в ходе которых были разгромлены здания администрации президента и парламента Молдовы. Причиной дебоша стали результаты состоявшихся 5 апреля 2009 года парламентских выборов. Победу тогда одержала Партия коммунистов, получив 60 мандатов из 101 в местном парламенте. Оппозиция, недовольная итогами, организовала акции протеста, которые 7 апреля переросли в беспорядки. В результате пострадали несколько сотен человек, большинство из которых — полицейские. Также скончался молодой человек Валерий Бобок. По версии его родственников, он погиб от рук полицейских.

На заседании парламента в четверг член фракции Либеральной партии Роман Боцан предложил почтить минутой молчания память жертвы беспорядков 7 апреля, "который погиб за демократию и свободу". Большинство депутатов молчаливо поддержали порыв либерала.

"Вы поспешили с минутой молчания. 7 апреля был государственный переворот против суверенитета и независимости Республики Молдова. События 7 апреля были организованы Фондом Сороса, который провел мероприятия в Югославии, а также майдан в Киеве", — сказал глава Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин, который в 2009 году занимал пост президента страны.

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По его словам, в акциях "7 апреля участвовали более 200 спецназовцев из Румынии во главе с послом" страны-соседки.

"Согласен, что надо поставить точку и назвать людей, которые организовали 7 апреля. Бобок был убит не полицией, а своими товарищами. Он был с теми, кто только вышел из тюрьмы. Они подрались на четвертом этаже парламента, и его выбросили из окна", — заключил Воронин.