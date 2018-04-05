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Президент Игорь Додон

Додон на Sputnik: политический реализм и электоральный романтизм

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал в эфире Sputnik важные, на его взгляд, вопросы, связанные с развитием нашей страны.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, выступил в четверг в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова, рассказал о своем видении решения приднестровского вопроса, планах по развитию молдо-российских связей и даже не исключил своего участия в парламентских выборах.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: вопрос признания приднестровских номеров будет решен уже в мае

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Додон не исключил, что может стать фигурантом электорального списка Партии социалистов на предстоящих выборах в парламент страны.

"Хоть я, будучи президентом, не являюсь членом политформирования, закон не запрещает абсолютно любому гражданину войти в избирательный список. Я не исключаю, что в каком-то случае со мной так и произойдет", — пояснил Додон.

Напомним, что в 2016 году в законодательство Молдовы были внесены изменения, согласно которым глава государства не может быть членом какого-либо политформирования. После победы на президентских выборах в ноябре 2016 года Игорь Додон отказался от полномочий председателя ПСРМ и вышел из состава партии, которую возглавила Зинаида Гречаная.

О "деле Скрипаля"

Глава государства считает, что Молдова оказалась в очень непростой ситуации, ввязавшись в геополитические игры в связи с "делом Скрипаля" и выслав с территории страны троих российских дипломатов.

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Интервью президента Молдовы Игоря Додона для Sputnik — эксклюзив

Ранее МИД Молдовы сообщил о высылке троих российских дипломатов. В ведомстве заявили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. До этого некоторые страны Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов. Однако позже глава военной лаборатории в Портон-Даун сообщил, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

"Это очень тяжелая ситуация, потому что поспешили, как и многие другие страны, так как хотели понравиться кому-то. Мы видели реакцию посольства США. Для меня странно, что посольство иностранного государства хвалит правительство, которое принимает решения по высылке дипломатов другой страны. Это можно квалифицировать как вмешательство во внутренние дела Молдовы", — сказал Додон.

Президент РФ В. Путин с президентом Молдовы И. Додоном. Архивное фото
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Что намерен обсудить Додон с Путиным на их ближайшей встрече

По его словам, когда появляются новые детали по "делу Скрипаля" и возникает все больше вопросов, то Молдова находится в очень непростой ситуации.

"Молдова от этого решения только теряет. Как восстанавливать ситуацию? Надеюсь, в ближайшие недели отправлюсь с рабочим визитом в Россию, где у меня состоятся встречи с официальными лицами высокого ранга", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что 7 мая состоится инаугурация президента России Владимира Путина.

"Когда состоится моя встреча с господином Путиным — до 7 мая или после — пока еще обсуждается. Но очень хотелось бы. И мы уже запустили инициативу по подготовке встречи с президентом России, где мы должны обсудить в том числе и эти вопросы. Надеюсь, что удастся избежать на этом этапе решений, которые могут негативно повлиять на экспортеров и мигрантов", — заключил Додон.

Напомним, британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Приднестровье

В планах у Додона — встреча с приднестровским лидером Вадимом Красносельским 25 апреля в Бендерах. В повестку включено достаточно много вопросов, в том числе по результатам, достигнутым в прошлом году.

"Надо признать, что это хорошие результаты. И по повестке, которую мы предложили вместе с господином Красносельским в начале прошлого года, достигнут прогресс по большинству пунктов. Сейчас мы должны обсудить эти результаты и наметить совместные действия на 2018 год", — сказал Додон.

Он считает, что реинтеграция Молдовы зависит от многих факторов, и на первом этапе должно быть достижение консенсуса в Кишиневе.

"Это должен быть общий проект президента, спикера парламента и премьер-министра. То есть, должно быть достигнуто согласие в Кишиневе. Второй этап — консенсус между Кишиневом и Тирасполем", — сказал Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксклюзивно для Sputnik - Додон о высылке российских дипломатов: Молдова оказалась в непростой ситуации

По его словам, "третий этап — согласие, одобренное на международном уровне в формате "5+2".

"Сейчас мы находимся на первом этапе — у нас нет консенсуса в Кишиневе. У администрации президента есть видение относительно политического решения приднестровского вопроса. И есть абсолютно противоположный подход со стороны правительства и парламента, которые больше ориентируются на НАТО, ЕС и США, что является ошибочным", — подчеркнул Додон.

Он отметил, что позиция администрации президента основывается на нейтралитете Республики Молдова.

"Мы находимся на первом этапе. Когда мы сможем продвинуться вперед? Думаю, после парламентских выборов (которые запланированы на осень этого года — ред.). В Кишиневе должно появиться промолдавское парламентское большинство, которое основывается на продвижении государственности и нейтралитета Молдовы. Тогда и будет консенсус в Кишиневе", — пояснил Додон.

Доллар
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Президент рассказал, что сразу после этого Кишинев должен приступить к диалогу по этим вопросам с Тирасполем.

"Чем раньше начнем это обсуждение, тем лучше. После чего найденное решение будет предложено в формате "5+2". Думаю, что на протяжении нового мандата президента России Владимира Путина достижение этой цели очень реалистично", — заключил Додон.

Визит Путина в Молдову

На вопрос о том, когда возможен визит в Кишинев президента России Владимира Путина, Додон сказал, что это произойдет после того, как пройдут парламентские выборы.

Мандат действующего законодательного собрания Молдовы истекает осенью 2018 года. Аналитики считают, что состав парламента нового созыва будет сформирован до конца текущего года или в начале 2019 года.

"Нужно быть реалистами — в 2018 предвыборном году в Молдове, когда в регионе кризис, визит невозможен. Но, надеюсь, что в 2019 году после парламентских выборов такой визит Владимира Путина будет возможен", — сказал Додон в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Теги:
"дело Скрипаля", Игорь Додон, Владимир Путин, Молдова, Россия
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