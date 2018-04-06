Додон написал Путину: с чем обратился президент Молдовы к лидеру России

Додон отметил, что Молдову и Россию связывают единая православная вера, многовековая общая история, годы совместной борьбы против общего врага и многое другое.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с 26-й годовщиной установления дипломатических отношений между республикой и Россией.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Что намерен обсудить Додон с Путиным на их ближайшей встрече

По словам Додона, история отношений двух стран и народов насчитывает гораздо больший срок. Он отметил, что оба государства "связывают единая православная вера, многовековая общая история, годы совместной борьбы и созидания".

"Мы вместе противостояли экспансии агрессивных держав как Востока, так и Запада. Мы вместе победили фашизм в Великой Отечественной войне. И молдавский народ никогда не забудет всего того доброго, что для нас сделала и продолжает делать Россия", — считает Додон.

По его словам, к большому сожалению, сегодня отношения между двумя странами переживают не самые лучшие времена.

"Определенные силы внутри нашей страны и за ее пределами хотели бы разорвать добрые отношения между Молдовой и Россией. Убежден, что здравый смысл восторжествует и никому не удастся поссорить наши народы. Нам предстоит очень много сделать на пути совместного сотрудничества и созидания. Верю, что у наших государств не только славное прошлое, но и достойное будущее", — заключил Додон.

Додон вступил в должность главы республики 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.