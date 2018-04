Мнение: парламентские выборы в Молдове могут пройти по старой системе

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. По словам доцента кафедры политологии Молдавского государственного университета Анжелы Колацки, в марте, а также в начале апреля Молдову посетили различные европейские эмиссары, которые однозначно заявили о зависимости выделения кредита от пересмотра избирательной системы.

"Они все в унисон говорят, что ребята, вы получили бы 100 миллионов евро еще в 2017 году. Правительство эти деньги уже больше года ждет. Наш премьер два раза сказал, что деньги должны прибыть в феврале, потом сказал, что уже в апреле, но пока их нет. Европа уже открытым текстом нам говорит — вы этих денег не увидите, потому что не учли те рекомендации, которые были в заключении Венецианской комиссии", — заявила политолог корреспонденту Sputnik.

По ее информации, доходная часть бюджета этого года предусматривает те 100 миллионов евро, которые обещали европейцы, но до сих пор не выделили. Существенной статьей расходов станут местные и парламентские выборы, отметила Колацки.

"Для этого нужны деньги. Более того, около 40% нашего бюджета предполагает безвозмездные гранты от Евросоюза. А нам говорят "more for more", то есть "большее для большего", а этого "большего" они у нас не видят", — добавила политолог.

© REUTERS/ Dado Ruvic Когда Молдова получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Анжела Колацки предполагает, что эти обстоятельства могут стать основанием для возвращения пропорциональной избирательной системы, когда депутаты избираются по партийным спискам, либо отсрочке внедрения смешанного голосования до следующих выборов.

Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в объеме 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита.

Деньги должны были начать поступить в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС опять забуксовала. Как поясняли в правительстве, накладка с отсрочкой очередного денежного вливания была связана с техническими проблемами.