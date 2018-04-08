"Любите ближних и свою веру" - Додон поздравил жителей Молдовы с Пасхой

Президент Молдовы Игорь Додон обратился с пасхальным поздравлением к гражданам нашей страны.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей нашей страны с Пасхой.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как встретили Благодатный огонь в Кишиневе: самые яркие моменты церемонии 20

Вот, что написал глава государства в пасхальном поздравлении.

В Молдове отмечают Пасху: что делать в этот день — традиции и обычаи>>>

"В эти пасхальные дни мы проявляем больше смирения, воздержанности и щедрости, свет Святого Воскресения сияет в наших душах, переполняет сердца!

Желаю вам счастливо провести время вместе с дорогими вам людьми, в кругу семьи. Любите ближних своих, свою Родину и свою веру.

Желаю всем Светлой Пасхи!

Возрадуемся все, что Христос Воскрес!"