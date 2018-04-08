"Любите ближних и свою веру" - Додон поздравил жителей Молдовы с Пасхой

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей нашей страны с Пасхой.
Вот, что написал глава государства в пасхальном поздравлении.
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"В эти пасхальные дни мы проявляем больше смирения, воздержанности и щедрости, свет Святого Воскресения сияет в наших душах, переполняет сердца!
Желаю вам счастливо провести время вместе с дорогими вам людьми, в кругу семьи. Любите ближних своих, свою Родину и свою веру.
Желаю всем Светлой Пасхи!
Возрадуемся все, что Христос Воскрес!"