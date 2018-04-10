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И.о. мэра Кишинева Силвия Раду

Раду поставила точки над "i" в вопросе участия в выборах мэра Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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И.о. мэра Кишинева Силвия Раду высказалась по поводу своего участия в выборах столичного градоначальника, которые пройдут 20 мая.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Исполняющая обязанности примара (мэра) Кишинева Силвия Раду объявила, что намерена начать сбор подписей в поддержку своей кандидатуры на выборы столичного градоначальника, которые намечены на 20 мая.

Мэр, которого изберут жители Кишинева, будет выполнять свои обязанности до всеобщих местных выборов, которые намечены на лето 2019 года.

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"Многие, кого я встречала или кто мне писал в социальных сетях, хотели узнать, буду ли я выдвигать свою кандидатуру или нет. Говорю со всей искренностью, что хочу баллотироваться, но решение зависит от нескольких основных факторов, с которыми надеюсь разобраться в ближайшее время", — отметила Раду.

По ее словам, если она и будет выдвигать свою кандидатуру, то в качестве независимого кандидата.

"В отличие от претендентов на пост мэра от политических партий, независимый кандидат должен собрать подписи. Начиная с завтрашнего дня вместе с несколькими дорогими мне людьми, которые были рядом со мной в предыдущей кампании, начнем процесс сбора подписей", — подчеркнула Раду.

Мэрия Кишинева
© Sputnik/ Miroslav Rotari
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Поводом до проведения внеплановых выборов в Кишиневе послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках и отстранение его от должности на время следствия. Киртоакэ, который является первым вице-председателем Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении трех сроков — 10 лет подряд. Его мандат должен был завершиться в будущем году.

Пока о своем желании участвовать в выборах заявили лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе, вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну, глава фракции Партии социалистов Ион Чебан, вице-мэр Оргеева Регина Апостолова (кандидат от "Партии Шор"), председатель партии "Демократия — дома" Василий Костюк, экономический аналитик Серджиу Тофилат и гражданская активистка Майя Лагута.

Ранее глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк призвал проевропейские силы объединиться и выдвинуть единого кандидата. Однако лидер партии "Действие и солидарность" (ПСД) Майя Санду объявила о поддержке на выборах кандидатуры Нэстасе.

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Теги:
выборы 2018, выборы мэра Кишинева, сбор подписей, кандидат, Силвия Раду, Молдова, Кишинев, Общество
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