"А если завтра референдум" - жители Молдовы в НАТО не хотят

По мнению президента Игоря Додона, жители нашей страны даже в случае референдума не поддержат вступление в НАТО.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал отношение жителей нашей страны к НАТО. По его словам, даже в случае референдума граждане не поддержат вступление в НАТО.

"У нас в Конституции четко прописано, что Молдова – это нейтральное государство. Поэтому если даже у кого-то из нынешнего правительства, у которого поддержка населения, повторю, очень низкая, есть такие планы вхождения в НАТО, то Конституция этого не позволяет. Ведь население Молдовы, как показывают все опросы, никогда этого не поддержит", — заявил Додон в интервью Sputnik.

Додон уверен, что в случае референдума жители Молдовы не поддержат вступление страны в НАТО.

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"Нет, у нас поддержка этого решения среди народа – на уровне 10-15%. По всем опросам, даже по опросам, проведенным американцами. У нас ситуация другая, чем на Украине. В Молдове большинство граждан — за внеблоковый статус, за нейтралитет", — добавил президент.

Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал Додон.