Визит Лукашенко в Молдову: какие подарки везет лидер Беларуси

На следующей неделе состоится визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Кишинев: президент Молдовы рассказал о деталях.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом Беларуси в республике Сергеем Чичуком детали намеченного на 18-19 апреля визита в Молдову белорусского лидера Александра Лукашенко.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон надеется в ходе визита Лукашенко в Молдову прокатиться с ним на тракторе

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, "программа визита предусматривает встречу президента Лукашенко с президентом и премьер-министром Республики Молдова, подписание двусторонних договоров и т.д.". По словам молдавского лидера, по его просьбе глава белорусского государства в качестве дружеского жеста принял решение преподнести нашей стране дар в виде нескольких единиц техники.

"Мы были единодушны во мнении о том, что между нашими странами установились очень хорошие партнерские отношения и есть потенциал для сотрудничества, который может и должен быть оценен по достоинству на благо наших народов", — отметил Додон.

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Летом прошлого года Додон совершил визит в Минск, в рамках которого вручил Лукашенко приглашение посетить Молдову.