Додон: в Молдове нет широкой поддержки идеи объединения с Румынией

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Большая часть сторонников объединения Молдовы с Румынией — это граждане, уставшие от бездействия властей и разочаровавшиеся в их правлении, такое мнение высказал в беседе с известным итальянским журналистом Джульетто Кьеза президент республики Игорь Додон. Полная версия интервью опубликована на сайте Sputnik Италия.

На вопрос журналиста, сколько в Молдове может быть сторонников "унири", Додон ответил, что это незначительная часть населения.

"Есть часть идейных граждан Молдовы, поддерживающих объединение с Румынией — их не более 7-8%. И они всегда были в Молдове. Даже в Советские времена, и в 90-е годы. А есть часть тех, большая часть (10-12%), кто просто разочарован бездействием и нерешенностью проблем, которые были в последние годы. То есть широкой поддержки объединения с Румынией нет, хотя и стимулируется эта идея из-за Прута (то есть из Румынии)", — сказал Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: Румыния ежегодно выделяет десятки миллионов леев на "унирю"

Он подчеркнул, что, если некоторые политические круги будут настаивать на ликвидации молдавской государственности, то последствия могут быть печальными.

"Это повод для гражданской войны. Из-за этого у нас был конфликт на Днестре. Из-за этого у нас приднестровская проблема. Из-за этого у нас была взрывоопасная ситуация в Гагаузии", — отметил Додон.

Президент сообщил, что он направил письмо руководству Совета Европы, ООН и ОБСЕ, в котором отметил, что риск дестабилизации ситуации существует.

"Я обозначил, что есть такая проблема в Молдове, которая поддерживается из Румынии, и, если данное движение будет дальше поощряться, то это приведет к очень серьезной проблеме для безопасности не только нашей республики, но и для всего региона. Это новая "горячая точка". И поводом для появления этой "горячей точки" могут быть как раз-таки унионистские движения", — добавил Додон.