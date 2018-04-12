Президент Молдовы поздравил Алиева с победой на выборах в Азербайджане

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы в президентских выборах.

"По случаю убедительной победы на президентских выборах с радостью направляю господину Ильхаму Алиеву, президенту Азербайджанской Республики от имени народа Республики Молдова и от себя лично самые искренние и сердечные поздравления и желаю больших успехов и настойчивости в реализации поставленных целей", — написал Додон на своей странице в Facebook.

© Sputnik/ Алексей Куденко В Кишиневе голосуют на выборах президента Азербайджана

В своем сообщении президент выразил уверенность, что конструктивный диалог и тесное сотрудничество между Молдовой и Азербайджаном будут и впредь укреплять отношения между странами.

Президентские выборы в Азербайджане состоялись 11 апреля. В Молдове также проходило голосование, действовал один избирательный участок — в Посольстве Азербайджана.

По результатам выборов Ильхам Алиев выиграл, набрав 86% голосов.