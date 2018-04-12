Стоп контрабанда: молдо-украинскую границу будут усиленно контролировать

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко подписал в четверг, 12 апреля, закон о ратификации соглашения о совместном пограничном контроле с Молдовой.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Молдавская таможня избавляется от непрофессионалов

Документ был подписал в присутствии премьер-министра Молдовы Павла Филипа, который прибыл в Киев по случаю форума безопасности.

В начале марта украинский кабинет министров одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами двух стран о контроле лиц, транспортных средств и товаров в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

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Павел Филип отметил, что это очень важный шаг, который поможет Молдове усилить контроль над всей молдо-украинской границей, включая и сегмент границы с Приднестровьем. Совместный с украинскими коллегами контроль границы начался в июле 2017 года на контрольно-пропускном пункте Кучурган-Первомайск в Украине.

Стороны уверены, что это поможет эффективней бороться против пропаганды и других нарушений на границе. А также это повысит региональную безопасность.

В 2017 году премьер-министры Павел Филип и Владимир Гройсман подписали "Дорожную карту" по развитию молдавско-украинского сотрудничества на 2018 год. Этот документ предусматривал продолжение совместного контроля на международных пунктах пропуска.

Павел Филип и Петр Порошенко наметили ближайшую цель — открыть мост, соединяющий населенные пункты Унгурь Окницкого района и Бороница.