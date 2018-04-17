Додон отправится в Россию: с кем намерен встретиться президент Молдовы

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Поездка лидера республики в "северную столицу" России запланирована на даты — с 27 по 28 апреля.
"В ходе визита, 28 апреля, планирую провести встречу с руководителями молдавской диаспоры со всех регионов Российской Федерации. Также состоится отдельная встреча с нашей молодежью из северной столицы России", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Соответствующее заявление он сделал в понедельник по итогам встречи с председателем молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге, главой строительного профсоюза Ленинградской области Георгием Пара.
Что намерен обсудить Додон с Путиным на их ближайшей встрече>>>
Ранее Додон сообщил о том, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
"Есть о чем поговорить с Владимиром Владимировичем, исходя из текущей двусторонней ситуации", — отметил Додон, пояснив, что речь идет о вопросах безопасности и рисках для всего региона, а также проблеме приднестровского урегулирования.
По словам молдавского президента, "вопросов очень много, тем более с учетом последних шагов, предпринятых молдавским правительством, и всего того, что происходит в мире и регионе".