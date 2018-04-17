Додон отправится в Россию: с кем намерен встретиться президент Молдовы

Молдавский лидер в конце апреля отправляется в Россию: в программе визита президента республики запланировано достаточно много встреч.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Поездка лидера республики в "северную столицу" России запланирована на даты — с 27 по 28 апреля.

"В ходе визита, 28 апреля, планирую провести встречу с руководителями молдавской диаспоры со всех регионов Российской Федерации. Также состоится отдельная встреча с нашей молодежью из северной столицы России", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник по итогам встречи с председателем молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге, главой строительного профсоюза Ленинградской области Георгием Пара.

© Sputnik / Miroslav Rotari Когда Путин приедет в Молдову, что будет с Приднестровьем — Додон в интервью Sputnik

"Обсудили вопросы, касающиеся ситуации и проблем, с которыми сталкиваются наши сограждане в Санкт-Петербурге", — отметил Додон.

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Ранее Додон сообщил о том, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Есть о чем поговорить с Владимиром Владимировичем, исходя из текущей двусторонней ситуации", — отметил Додон, пояснив, что речь идет о вопросах безопасности и рисках для всего региона, а также проблеме приднестровского урегулирования.

По словам молдавского президента, "вопросов очень много, тем более с учетом последних шагов, предпринятых молдавским правительством, и всего того, что происходит в мире и регионе".