Детали визита Лукашенко в Молдову: старт посевной кампании и деловой форум

Президент Молдовы Игорь Додон и глава Беларуси Александр Лукашенко посетят институт растениеводства "Порумбень", где примут участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Программа визита президента Беларуси Александра Лукашенко, намеченная на 18-19 апреля, предусматривает встречи с Игорем Додоном, Павлом Филипом, а также подписание двусторонних договоров. По словам молдавского лидера Игоря Додона, по его просьбе Лукашенко в качестве дружеского жеста принял решение преподнести нашей стране дар в виде нескольких единиц техники.

Президент Молдовы Игорь Додон и белорусский лидер Александр Лукашенко посетят институт растениеводства "Порумбень", где примут участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.

На переговорах Лукашенко с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом обсудит вопросы расширения экономических связей в разных областях, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, производственную кооперацию, инфраструктурные проекты. Отдельное внимание будет уделено работе уже имеющихся и созданию новых совместных предприятий, развитию сотрудничества в энергетике, гуманитарной сфере и правоохранительной деятельности. По итогам встречи ожидается подписание ряда международных документов.

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А еще в эти же дни в Кишиневе пройдет молдавско-белорусский форум делового и межрегионального сотрудничества. Для делегатов из двух стран будет организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.