Лукашенко в Молдове: мед, вино и признание в любви

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. В ходе второго дня своего визита в Молдову президент Белоруссии Александр Лукашенко и его молдавский коллега Игорь Додон посетили село Порумбены Криулянского района, где состоялась передача молдавской стороне белорусской сельхозтехники — пяти тракторов и двух спецмашин для муниципальных нужд.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Лукашенко о Молдове: такой край бесхозным никогда не будет

Как позже сообщил Додон в ходе "Прямой линии", 23 апреля он вместе с послом Белоруссии в Молдове отправится в Окницу и Бричаны, чтобы передать туда спецмашины. Тракторы, по словам главы государства, также отправят в районы.

Об импорте семян

В Порумбенах, в расположенном там Институте фитосанитарных исследований, белорусский лидер пообщался с представителями руководства этого учреждения и обсудил вопросы поставки в его страну семян кукурузы. Кроме того, Додон и Лукашенко засеяли местное поле.

"Очень рад, что мы сегодня это сделали. Думаю, что осенью, когда соберем здесь урожай кукурузы, мы этот продукт отправим вам в Белоруссию", — отметил Додон.

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По его словам, в каждом селе Молдовы есть белорусский трактор, так как жители нашей страны привыкли к этой технике, полюбили ее и высоко ценят за многие показатели.

"Это новая техника, техника завтрашнего дня. Поэтому мы будем с вами и дальше плодотворно работать, продолжать поставлять ее Молдову. Более того, сегодня половина сборки таких тракторов осуществляется уже в вашей стране", — заявил Лукашенко.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Додон пригласил Лукашенко в свое родное село делать вино

О совместных проектах Минска и Кишинева



Он добавил, замыкаться на одних лишь торговых операциях Белоруссии и Молдовы нельзя — надо совершенствовать экономические отношения, в том числе создавать совместные предприятия.

"Но и это не предел. Мы договорились, что будем готовить в Молдове кадры по производству автомобилей и сельхозтехники. Также есть, например, и проект по совместному розливу коньяков и вин. А молдавская винодельческая продукция в большом объеме экспортируется на белорусский рынок, и мы этим довольны", — подчеркнул президент Белоруссии.

В своем выступлении перед журналистами Лукашенко вернулся и к теме взаимодействия в области сельского хозяйства.

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"С советских времен мы с вами сотрудничаем. Мы сейчас активно занимаемся, в частности, выращиванием кукурузы. Многое стали производить у себя. Важно, что мы договорились возделывать здесь, в Молдове, семена люцерны и других трав, что невозможно осуществить в Белоруссии из-за особенностей климата", — подчеркнул Лукашенко.

О новом приглашении



И еще о зарубежном рынке Молдовы. На данный же момент Белоруссия — первый импортер молдавского вина. А уж коль скоро речь между двумя главами государств зашла о виноделии, Додон пригласил своего белорусского коллегу снова посетить Молдову в конце сентября-начале октября, чтобы собрать виноград и приготовить вино в Садова — родном селе молдавского лидера.

"Приглашаю президента Белоруссии в свое родное село, чтобы мы собрали виноград и приготовили вино, чтобы Александр Григорьевич получше познакомился с этим сегментом нашего производства", — заявил Додон.

По словам Лукашенко, так как в Белоруссии климат изменился, то в южных областях страны виноград уже выращивают.

"Нам надо и дальше возделывать виноград. Надеюсь, что президент Молдовы покажет мне, как это делается в Молдове", — сказал белорусский лидер.

О ностальгии



Звучали в выступлении Лукашенко и лирические нотки.

"Для меня Молдова, когда я закрываю глаза и начинаю вспоминать, предстает такой — сад, где стоят чистые красивые домики, а в них живут красивые люди. Я считаю Молдову прекрасной страной. У меня большая ностальгия по тому времени, когда я здесь находился. Поэтому у меня к вам прекрасное отношение", — отметил президент.

Также он рассказал о том, как нес срочную военную службу в погранвойсках СССР. По словам Лукашенко, местом его службы был Унгенский район.

"Я очень люблю вспоминать это время. Поэтому вы для меня не чужие, и, надеюсь, я для вас тоже", — заявил президент.

О подарках



Александра Лукашенко не отпустили домой без подарков. Додон рассказал журналистам, что преподнес в качестве презента своему коллеге из Белоруссии.

"Несколько ящиков вина и несколько бочек моего вина из Садова (родное село президента Молдовы — ред.). Мы делаем по пять с половиной или шесть тонн вина. И вот несколько сотен литров передаем. Еще (подарил) домашний мед. В Кондрице (загородная резиденция президента — ред.) делаем мед. И еще — орехи", — сказал Додон.

О планах на будущее



В рамках визита Лукашенко в Кишиневе состоялся молдо-белорусский экономический форум, подписаны многомиллионные контракты. Словом, есть, как говорится планы, причем, большие.

Кроме всего прочего, Кишинев и Минск вскоре ждет прямое авиасообщение.

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"Мы договорились, что постараемся побыстрее открыть авиарейс "Кишинев-Минск". Последние полгода мы ведем переговоры по этому вопросу. Молдавская сторона уже согласилась на первом этапе взять на себя половину затрат всего проекта. Потому что рейс сразу не станет прибыльным. Вчера и сегодня мы обсуждали вопрос, чтобы Белоруссия обеспечила свою долю расходов. Таким образом, в ближайшие месяцы, хотя Александр Лукашенко мне сегодня говорил о начале июня (2018 года), надеюсь, что авиасообщение между нашими столицами появится. Думаю, что это серьезно облегчит путешествия и увеличит объемы торговли между нашими странами", — сообщил Додон в ходе Прямой линии в интернете.

По его словам, следующая двусторонняя встреча на уровне президентов Молдовы и Белоруссии пройдет 14 мая в Сочи, где, как предполагается, состоится в те дни саммит глав государств ЕАЭС.

"Надеемся, на этом саммите, на заседании высшего совета ЕАЭС мы получим статус наблюдателя. Это будет первый опыт. Там мы договорились провести с Лукашенко двустороннюю встречу и обговорить результаты его визита более подробно", — сказал Додон.