Президент Молдовы рассказал, когда встретится с Путиным

Молдавский лидер во время "Прямой линии" рассказал о ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Двусторонняя встреча президента Молдовы Игоря Додона с его российским коллегой Владимиром Путиным может пройти 14 мая в Сочи. Об этом Додон заявил в четверг в ходе "Прямой линии" в соцсети "Одноклассники".

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон отправится в Россию: с кем намерен встретиться президент Молдовы

"Если саммит ЕАЭС состоится 14 мая в Сочи, и нас пригласят, безусловно, встреча с Владимиром Путиным состоится именно тогда. Надеюсь, что она может состояться и раньше. На следующей неделе, 27-28 апреля, пройдет мой рабочий визит в Санкт-Петербург, где будет встреча с руководством региона, с диаспорой. Надеюсь, что состоятся и другие встречи на высшем уровне", — сказал Додон.

Глава государства уточнил, что лидерам Молдовы и России есть, о чем поговорить.

"Нам нужно обсудить двустороннюю повестку дня по торговле, социальным вопросам. Будем обсуждать и проблему приднестровского урегулирования", — сказал Додон.

Президент уточнил, что в этом смысле очень кстати запланированная на 25 апреля его встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, которая состоится в Бендерах.