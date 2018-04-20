О чем говорили президент Молдовы и посол России

В пятницу в Кишиневе состоялась встреча молдавского лидера и главы российской дипмиссии в республике: президент рассказал о деталях переговоров.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным ситуацию по приднестровскому вопросу.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook по итогам встречи с российским дипломатом, стороны "обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе, ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита в Республику Молдова заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина".

"Состоялся также обмен мнениями по поводу ситуации на приднестровском направлении, в частности, ход подготовки к предстоящей моей встрече с главой Приднестровья Красносельским Вадимом Николаевичем, запланированной на 25 апреля", — отметил президент Молдовы.

Кроме того, как сообщил Додон, особое внимание стороны уделили намеченному на 24 апреля визиту в Молдову председателя Сбербанка России Германа Грефа и рабочему визиту молдавского президента в Санкт-Петербург, который запланирован на конец апреля текущего года.

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"В ходе встречи обменялись также мнениями о широком круге мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая — Дню Победы", — заключил Додон.