Тирасполь выступил за скорейший созыв переговоров в формате "5+2"

Приднестровье хочет, чтобы переговоры в формате "5+2" прошли как можно скорее.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Руководитель внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталий Игнатьев заявил о необходимости скорейшего проведения переговоров в формате "5+2", говорится в сообщении пресс-службы МИД ПМР.

Во время своего визита в Молдову в конце марта спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини предложил провести в мае в Риме встречу в формате "5+2".

"Приднестровская сторона настаивает на скорейшем проведении заседания "Постоянного совещания…" в формате "5+2" для комплексного обсуждения всех актуальных вопросов повестки переговорного процесса", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР.

Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября 2017 года. Его итогом стал "Венский протокол".

В переговорах участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.