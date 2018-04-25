Что планируют обсудить в среду в Бендерах Додон и Красносельский

Приднестровская сторона планирует прежде всего сфокусироваться на ситуации вокруг миротворческой операции на Днестре и деятельности объединенной контрольной комиссии.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский и президент Молдовы Игорь Додон встречаются в среду в Бендерах, чтобы обсудить ряд принципиальных вопросов.

Стороны планируют прежде всего сфокусироваться на ситуации вокруг миротворческой операции на Днестре и деятельности объединенной контрольной комиссии. Об этом накануне в интервью РИА Новости завил Красносельский.

Он отметил, что процесс трансформации миротворческой операции возможен лишь по итогам окончательного, устойчивого и справедливого разрешения конфликта между Молдовой и Приднестровьем".

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Известно что президент Молдовы Игорь Додон также выступает за сохранение нынешнего миротворческого формата на Днестре.

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.