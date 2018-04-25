Силвия Раду рассказала о том, что исправит в Кишиневе в случае победы

В планах бывшего и.о. столичного градоначальника (при условии, если она возглавит столицу на предстоящий год) - убрать все дворы, заменить все лифты и провести "апгрейд" общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Силвия Раду объявила в среду на пресс-конференции о том, что сдает мандат и.о. мэра Кишинева и включается в предвыборную кампанию по избранию градоначальника столицы.

"Пять месяцев я оцениваю проблемы Кишинева и благодарю тех, кто был рядом со мной все это время. Я решила, что мэрия должна быть открытой для граждан. Также посчитала необходимым начать процесс чистки этого учреждения от внутренней коррупции и вовлечения коллег в решение насущных проблем города", — отметила Раду.

По ее словам, она "нашла 70 единиц городского транспорта, которые ввезут в страну в этом году". Также за это время в домах столицы стали менять лифты и активизировать процесс предоставления социального жилья.

© Sputnik / Miroslav Rotari Силвия Раду отказывается от поста и.о. мэра Кишинева

"У меня в планах — кампания по уборке дворов Кишинева, модернизация Долины роз и парка "La Izvor". Еще нужно много сделать в городе после 20 лет стагнации и политических войн", — заявила Раду.

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Она добавила, что, если граждане доверят ей мандат мэра длиной в год, до очередных выборов градоначальника, она продолжит эти и другие свои начинания.

"У меня есть менеджерский опыт, и теперь я знаю проблемы Кишинева. Уже выработаны пути решения некоторых из них", — подчеркнула Раду.