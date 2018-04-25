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Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского

Приднестровский вопрос: о чем говорили Додон и Красносельский

© Facebook / Dodon Igor
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (154)
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Состоялась встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского: стороны обсудили совместный контроль на молдавско-украинской границе, миротворческую операцию и планы на будущее.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о состоявшейся в среду встрече с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским.

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Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook по итогам переговоров, в ходе беседы состоялось откровенное обсуждение ряда "актуальных вопросов текущего взаимодействия — сначала тет-а-тет, затем в расширенном составе".

Поиск компромиссов

Молдавский лидер отметил, что стороны обменялись мнениями по реализации инициативы от 4 января 2017 года, известной как "пакет из 8 пунктов" — по четыре с каждой стороны.

"Условились оказывать содействие в поиске компромиссных решений по оставшимся пунктам из предложенного пакета. Обратили особое внимание на необходимость приложения дополнительных усилий по реальному обеспечению свободного передвижения людей между двумя берегами Днестра", — сказал Додон.

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Миротворческая операция не будет переформатирована

По словам президента Молдовы, переговорщики "обсудили ситуацию вокруг совместной миротворческой операции на Днестре, являющейся гарантией мира и безопасности граждан и значимой составной частью политического диалога".

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"Сошлись во мнении о необходимости приложить ощутимые обоюдные усилия для стабильного функционирования миротворческой миссии и ее руководящего органа в лице Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года", — добавил Додон.

Он сообщил, что стороны "выразили поддержку всем участникам совместной миротворческой операции в Зоне Безопасности и признательность России за деятельность ее миротворческого контингента, эффективное и бесперебойное функционирование миротворческой миссии, за прилагаемые усилия по поддержанию мира на Днестре".

По словам молдавского лидера, "в данном контексте была подчеркнута необходимость реализации мер, нацеленных на нормализацию работы делегации России в полном составе в рамках ОКК".

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"Мы также высказались против призывов некоторых внешних сил о переформатировании миротворческой операции в отрыве от процесса достижения всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы исключительно мирными средствами", — подчеркнул Додон.

Совместный контроль на молдавско-украинской границе

Президент Молдовы еще раз подтвердил свою позицию о том, что "открывшиеся пункты совместного молдавско-украинского таможенного контроля на приднестровском участке границы не должны оказывать негативного влияния на жителей и экономических агентов Приднестровья".

"Мы сошлись во мнении о важности двустороннего диалога на высшем уровне для проведения комплексной работы по урегулированию актуальных проблем в миротворческой, социально-экономической, гуманитарной и других сферах", — заключил Додон.

Первая встреча Додона и Красносельского состоялась в начале января 2017 года в городе Бендеры. Еще одна беседа состоялась 30 марта того же года в загородной резиденции президента Молдовы — Голерканы, на берегу Днестра.

Тема:
Приднестровское урегулирование (154)

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Теги:
итоги переговоров, приднестровское урегулирование, переговоры, Вадим Красносельский, Игорь Додон, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Кишинев, Политика
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