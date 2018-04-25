МИД РФ поприветствовал подписание протокола Кишиневом и Тирасполем

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что призывают стороны именно к таким действиям, как заключение соглашения по автомобильному транспорту.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел России поприветствовало подписание Кишиневом и Тирасполем протокола, дающего право передвижения автотранспортных средств из Приднестровья по международным трассам.

Представители по политическим вопросам от Тирасполя и Кишинева Виталий Игнатьев и Кристина Лесник 24 апреля подписали протокольное решение "Об участии не осуществляющих коммерческую деятельность транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении".

"Этот документ — результат интенсивной деятельности рабочих групп Приднестровья и Молдовы. Подписанное Соглашение, как и аналогичные в ноябре 2017 года, показало договороспособность сторон, а также их желание решать чувствительные вопросы, зафиксированные в Венском протоколе официального заседания формата "5+2". Именно к этому постоянно призывает Российская Федерация", — говорится в сообщении.

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В МИД добавили, что исходят из того, что итальянское председательство уже в мае проведет очередной официальный раунд переговоров в формате "5+2", где стороны смогут наметить дальнейшие пути продвижения процесса приднестровского урегулирования.

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Согласно достигнутой 24 апреля договоренности, транспортные средства из Приднестровья, не осуществляющие коммерческую деятельность, будут участвовать в международном движении при наличии номерных знаков и свидетельств о регистрации транспортного средства согласованного образца. Данные номерные знаки и документы будут выдаваться в Пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице.