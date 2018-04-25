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Выборы

Мунтяну исключили из электоральной гонки за пост мэра Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове (104)
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Сколько кандидатов поборются за кресло мэра Кишинева: что говорят в окружном избирательном совете столичного муниципия?

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Окружной избирательный совет Кишинева не зарегистрировал Андрея Мунтяну кандидатом от Партии прогрессивного общества на пост примара (мэра) столицы, выборы которого пройдут 20 мая.

"В принципе, уже определен окончательный список кандидатов. Сегодня мы рассматривали последнюю кандидатуру. Было принято решение отказать в регистрации", — заявил Sputnik секретарь Окружного избирательного совета Кишинева Виталие Мирон.

Мэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Так, в качестве кандидатов зарегистрированы лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе, представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко, вице-мэр Оргеева Регина Апостолова (кандидат от "Партии Шора"), председатель партии "Демократия — дома" Василий Костюк, вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну, глава фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан. Кандидатом от Экологической партии зеленых стал Виктор Стрэтилэ, от Национальной либеральной партии — Александра Кан, от партии Национального единства — Константин Кодряну, от Народной партии Республики Молдова — Максим Брэилэ, от Русско-славянской партии — Александру Мыцу. Также в выборах примет участие в качестве независимого кандидата бывшая исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду.

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Внеочередные выборы, или мэр на год

Своеобразным толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение с должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году.

Тема:
Местные выборы в Молдове (104)

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Теги:
выборы мэра Кишинева, кандидаты, выборы, Виталий Мирон, Андрей Мунтяну, Молдова, Кишинев
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