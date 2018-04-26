Литва готова поделиться опытом с Молдовой

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг отправился в Кишинев с двухдневным официальным визитом.

"В ходе визита Саулюс Сквернялис проведет встречу с премьер-министром Павлом Филипом и председателем парламента Андрианом Канду. Предусматриваются также встречи с руководством представительства НАТО в Молдове, советниками высшего ранга ЕС и с экспертами проектов-близнецов ЕС из Литвы", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Литвы.

Глава литовского правительства намерен обсудить с руководством Молдовы проводимые реформы, связанные с курсом Кишинева, направленные на вступление в ЕС, ситуацию безопасности в регионе, двусторонние торговые отношения и усиление экономического сотрудничества. Премьер-министр Литвы посещал Кишинев в 2010 году.

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"Проект близнецов" финансируется Европейским союзом. В рамках его работы государства, входящие в ЕС, передают опыт проведения реформ странам-новичкам Евросоюза, а также помогают приблизить систему управления этих стран к стандартам ЕС. Литва, принимает участие в данной программе с 2004 года. С 2004 по 2017 годы Литва выиграла 93 конкурса "Проекта близнецов".