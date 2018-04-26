Подтверждена дата проведения заседания Совета по ассоциации ЕС-Молдова

Встреча, в рамках которой обсудят достигнутый Молдовой прогресс, пройдет уже на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. В Евросоюзе подтвердили, что заседание Совета по ассоциации ЕС-Молдова пройдет 3 мая. Уточняется, что на встрече главы дипломатии Федерики Могерини и молдавского премьера Павла Филипа обсудят и приднестровское урегулирование, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

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Молдова в июне 2014 года подписала с Евросоюзом Соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

"Совет по ассоциации обсудит вопросы сотрудничества в области правосудия, свободы и безопасности. Это включает судебную реформу, безвизовый режим, борьбу с коррупцией и отмыванием денег", — говорится в сообщении.

Также рассмотрят "прогресс, достигнутый в рамках всеобъемлющей зоны свободной торговли, экономическое и секторальное сотрудничество между ЕС и Молдовой".

"Могерини и премьер-министр Филип обсудят глобальную стратегию ЕС, "Восточное партнерство" и приднестровское урегулирование", — сообщили в пресс-службе.