Депутат сообщил, когда в Молдове пройдут выборы в парламент

Законодатель Сергей Сырбу подробно расписал, когда и почему именно в этот период граждане Молдовы будут выбирать новый созыв парламента.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Депутат парламента Молдовы Сергей Сырбу в эфире радиостудии Sputnik сообщил, когда в стране пройдут новые выборы в парламент.

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"Согласно Кодексу о выборах, мандат каждого состава парламента насчитывает четыре года и истекает ровно в день выборов этого созыва. В данном случае это произойдет 30 ноября. Новые выборы должны назначить не позднее последующих трех месяцев после истечения срока мандата", — рассказал Сырбу.

По его словам, дата голосования может быть определена и на декабрь, и на январь, и на февраль.

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"Думаю, что выборы в парламент пройдут до Нового года", — сказал Сырбу.

Депутат уточнил, что есть толкование Конституционного суда, которое запрещает проводить выборы в парламент до истечения мандата предыдущего созыва законодательного органа. Таким образом, раньше 30 ноября голосование за депутатов не состоится.