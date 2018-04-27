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Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам

В Молдове Путина считают самым авторитетным зарубежным лидером

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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По словам президента Молдовы Игоря Додона, большинство жителей выступают за улучшение отношений с Россией, а Владимира Путина считают самым авторитетным зарубежным политиком.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко отношения Молдовы и России, отмечает РИА Новости.

"Большинство граждан Молдовы выступают за улучшение отношений с Россией. Владимир Путин в нашей стране был и остаётся наиболее авторитетным зарубежным лидером", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам молдавского лидера, отношения между странами "успешно и плодотворно развиваются" на уровне глав государств, а также на уровне регионов.

"Уверен, что после парламентских выборов этого года они будут на другом стратегическом уровне и между правительствами, и парламентами наших стран", — сказал молдавский президент.

Также Игорь Додон рассказал, что в Кишиневе 9 мая пройдет Марш Победы.

"В Молдове 9 мая было, есть и будет Днем Победы. Очень серьезно готовимся к этому празднику, каждый год проводим очень серьезное мероприятие — Марш Победы. В этом году колонну буду вести я", — сказал Додон.

Он отметил также, что "попытки изменить историю" не увенчаются успехом.

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Он сообщил Полтавченко, что в скором времени в Кишиневе пройдёт Форум регионов, куда будут приглашены представители всех регионов Российской Федерации, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве.

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Кроме того, Додон подчеркнул заинтересованность республики в получении "как можно большей информации о деятельности Евразийского экономического союза" и выразил надежду на скорое получение статуса наблюдателя при ЕАЭС.

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Теги:
политика, Владимир Путин, Молдова, Россия, Политика
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