Эксклюзив Sputnik: Дьяков рассказал о своем участии в выборах

Демократ Думитру Дьяков в эфире радиостудии Sputnik рассказал, в каком избирательном округе будет баллотироваться на парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков заявил в эфире радиостудии Sputnik, что если примет решение участвовать в парламентских выборах, то будет баллотироваться кандидатом в избирательном округе Басарабяска-Чимишлия.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сырбу: парламентские выборы в Молдове пройдут до конца этого года

Осенью 2018 года истекает мандат нынешнего состава парламента Молдовы. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения действия полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа. Таким образом, ближайшие парламентские выборы могут быть организованы в период 30 ноября 2018 — 28 февраля 2019 года.

В этот раз они пройдут иначе — по смешанной избирательной системе. Это значит, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

"Если буду баллотироваться, то там, откуда я – в избирательном округе Басарабяска-Чимишлия. Но окончательное решение приму к осени", — сказал Дьяков.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Выборы в парламент Молдовы-2018: сколько денег потратят из бюджета страны

Депутат считает, что парламентские выборы будут интересными.

"Это будет интересное, необыкновенное и загадочное соревнование. Депутатов выберет общество", — сказал Дьяков.

Депутат сообщил, когда в Молдове пройдут выборы в парламент>>>

Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" до выборов в высший законодательный орган республики. Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.