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Местные выборы в Молдове: кто и где хочет быть мэром

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы в Молдове (105)
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Местные выборы в Кишиневе, Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы: как будут выглядеть бюллетени для голосования?

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Определились все кандидаты, которые примут участие во внеплановых местных выборах, намеченных в ряде населенных пунктов Молдовы на 20 мая. Мэров (примаров) изберут всего на год, так как в 2019 году в республике пройдут всеобщие местные выборы.

Руссу Алина
© Sputnik / Miroslav Rotari
Руссу: выборы состоятся, если проголосует не менее четверти кишиневцев

Как сообщили в пятницу в пресс-службе ЦИК Молдовы, "период регистрации кандидатов завершился". Таким образом, к электоральной гонке окружные избирательные советы допустили 31 претендента. О том, как будут проходить выборы можно почитать здесь.

Выборы мэра Кишинева

Своеобразным толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд.

За должность столичного градоначальника поборются 12 кандидатов. Вот их список:

  1. Василий Костюк, представляющий партию "Демократия — дома";
  2. Андрей Нэстасе — лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA);
  3. Александр Рошко — представитель партии "Наш дом — Молдова";
  4. Регина Апостолова — кандидат от "Партии Шора";
  5. Валериу Мунтяну — вице-председатель Либеральной партии Молдовы;
  6. Ион Чебан — кандидат Партии социалистов Республики Молдова;
  7. Виктор Стрэтилэ от Экологической партии зеленых;
  8. Александра Кан, которая представляет Национальную либеральную партию;
  9. Максим Брэилэ — кандидат от Народной партии Республики Молдова;
  10. Силвия Раду — бывшая и.о. мэра Кишинева, которая выдвинула свою кандидатуру в качестве независимого кандидата;
  11. Александру Мыцу от Русско-славянской партии Молдовы;
  12. Константин Кодряну, представляющий партию Национального единства.

Выборы в Бельцах

Поводом для проведения выборов в северной столице стала отставка главы "Нашей партии" Ренато Усатого с поста мэра Бельц. Свое решение глава второго по величине города в Молдове объяснил тем, что "на месте нужен человек". Усатый объявлен в уголовный розыск молдавскими правоохранительными органами и находится в статусе обвиняемого по делу о покушении на убийство российского банкира Германа Горбунцова. В настоящее время Усатый проживает в Москве.

В Бельцах зарегистрировано восемь претендентов на пост градоначальника. Среди них:

  1. Арина Спэтару от партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA);
  2. Александр Усатый — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова;
  3. Павел Вережану — представитель "Партии Шора";
  4. Николае Григоришин — претендент от "Нашей партии";
  5. Серджиу Бурлаку, представляющий партию Национального единства;
  6. Елена Грицко — независимый кандидат;
  7. Симион Гуцу — представитель партии "Действие и солидарность";
  8. Олег Топольницкий от Русско-славянской партии Молдовы.

Выборы в других населенных пунктах

В коммуне Жора де Мижлок (Оргеевский район) зарегистрировано три кандидата на пост главы местной администрации. Речь идет о Лучии Терентий (Демократическая партия Молдовы), Марине Таубер ("Партия Шора") и Сергее Морозане (Партия социалистов РМ).

Село
© Sputnik / Nicu Goncear
Ликвидация районов может произойти после парламентских выборов 2018 года

В коммуне Леушены Хынчештского района на пост мэра претендуют Ион Драган (Демпартия) и Ион Бужеак (Партия социалистов).

За пост мэра села Немцены того же района поборются демократка Мария Гицу и социалист Тимофей Щиндилэ.

На кресло главы коммуны Воловица Сорокского района претендуют демократ Геннадие Нитрян и социалист Александру Черкез, а коммуны Пырлица Унгенского района — демократ Станислав Бабуцак и представительница DA Галина Андриуца.

Тема:
Местные выборы в Молдове (105)

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Теги:
мэр, кандидаты, выборы, местные выборы, ЦИК, Молдова, Бельцы, Кишинев
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