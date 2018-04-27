Делегация России в ОКК опровергла сообщения ряда СМИ Молдовы

Текст официального сообщения российской делегации в ОКК гласит о том, что в сообщениях молдавской прессы были допущены неточности.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В редакцию Sputnik поступило опровержение российского сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Российской Федерации Ильи Уварова в отношении публикаций ряда молдавских СМИ по итогам заседания ОКК в Бендерах 26 апреля 2018 года.

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"Ряд СМИ исказили позицию делегации России в ОКК в отношении принятия мер по безопасности моста "Гура Быкулуй — Бычок", находящегося в Зоне безопасности. Со ссылкой на "представителей Кишинева в ОКК" некорректно сообщается, что российская делегация якобы "ранее поддержала предложение молдавской делегации о ликвидации пограничных, таможенных и миграционных постов Приднестровья на мосту", а потом поменяла свое решение", — отмечено в сообщении.

Там же указано, что "в действительности, по предложению главы молдавской делегации в ОКК Иона Солоненко от 29 марта и по итогам отдельного совещания глав делегаций в Объединенной контрольной комиссии 19 апреля сопредседатели России, Молдовы и Приднестровья устно договорились признать возникшие в ноябре и декабре 2017 года изменения в инфраструктуре молдавских и приднестровских миграционных постов возле моста "Гура Быкулуй — Бычок" и обязать обе стороны согласовывать с ОКК любые дальнейшие изменения (строительство или ликвидацию новых объектов близ моста)".

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"Однако 26 апреля молдавская делегация решила настаивать на полной ликвидации всех объектов силовых ведомств сторон возле моста и отказалась подписывать согласованный ранее текст протокола. В ходе дебатов российская делегация предложила компромисс — сохранить в проекте Протокола ОКК по безопасности моста только три пункта о порядке взаимодействия миротворческих контингентов по безопасности движения по мосту, одобренных всеми делегациями еще в ноябре 2017 года. Последний же пункт этого документа об объектах сторон, не относящихся к Совместным Миротворческим Силам, было предложено убрать из проекта Протокола как наиболее спорный и, соответственно, подлежащий обсуждению в рамках профильной экспертной группы в ОКК", — сказано в документе.

Там подчеркнуто, что "российский сопредседатель в ОКК призывает представителей СМИ максимально уточнять получаемую информацию о работе Объединенной контрольной комиссии в Зоне безопасности и рассчитывает на корректное и профессиональное освещение данной тематики".