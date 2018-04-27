Визит Додона в РФ: о Путине, отношениях с Россией и 9 мая

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон находится с визитом в Санкт-Петербурге, где у него были запланированы встречи с губернатором северной столицы РФ Георгием Полтавченко, российскими официальными лицами, руководителями молдавской диаспоры со всех регионов России, а также с молдавской молодежью.

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О Путине и отношениях с Россией

Как написал Додон на своей странице в Facebook, "большинство граждан Молдовы выступают за улучшение отношений с Россией. Владимир Путин в нашей стране был и остается наиболее авторитетным зарубежным лидером".

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По словам молдавского лидера, отношения между странами "успешно и плодотворно развиваются" на уровне глав государств, а также на уровне регионов.

"Уверен, что после парламентских выборов этого года они будут на другом стратегическом уровне и между правительствами, и парламентами наших стран", — сказал молдавский президент.

Встреча двух лидеров

Ранее в ходе "Прямой линии" в соцсети "Одноклассники" Додон сообщил, что двусторонняя встреча президента Молдовы и лидера России может пройти 14 мая в Сочи.

"Если саммит ЕАЭС состоится 14 мая в Сочи, и нас пригласят, безусловно, встреча с Владимиром Путиным состоится именно тогда. Надеюсь, что она может состояться и раньше", — сказал Додон.

Молдавский лидер уточнил, что президентам Молдовы и России есть, о чем поговорить — торговля, социальные вопросы, проблема приднестровского урегулирования.

Вступив в должность президента 23 декабря 2016 года, Додон уже провел ряд встреч с Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам. Последний визит Додона состоялся в декабре 2017-го, он принял участие в неформальной встрече президентов стран СНГ.

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Межрегиональное сотрудничество

По итогам встречи с Полтавченко Додон написал на своей странице в Facebook, что стороны "обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими странами на общенациональном и региональном уровне".

"Особенно отметили развитие отношений Гагаузской автономии с Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и другими регионами России. В этом контексте я проинформировал губернатора о том, что в скором времени в Молдове пройдет Форум регионов, куда будут приглашены представители всех регионов Российской Федерации, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве", — отметил молдавский лидер.

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Додон подчеркнул "заинтересованность Молдовы в получении как можно большей информации о деятельности Евразийского экономического союза и выразил надежду на скорое получение статуса наблюдателя при ЕАЭС".

Как в Кишиневе пройдет День Победы?

В беседе с губернатором Санкт-Петербурга Додон также рассказал, что в Кишиневе 9 мая пройдет Марш Победы.

"В Молдове 9 мая было, есть и будет Днем Победы. Очень серьезно готовимся к этому празднику, каждый год проводим очень серьезное мероприятие — Марш Победы. В этом году колонну буду вести я", — отметил президент Молдовы.