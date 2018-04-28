Взгляд из Берлина: нужна ли европейцам Молдова и ее население

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

Стереотипы…Подобно вольным птицам расправили они свои невидимые крылья над умами сотен тысяч граждан некоторых стран бывшего Советского Союза и, в особенности, независимой Молдовы. Да жители нашей страны, воспитанные суровыми условиями нищеты, холода и голода, веерных отключений электричества девяностых, давно разуверились в том, что государство о них позаботится.

Но вот, что парадоксально: склонность к чинопочитанию где-то на подкорке мозга осталась, равно, как и к заявлениям власть имущих. Да, те, кто посильнее духом, устали от вранья и уехали на заработки, а затем и навсегда за рубеж.

© Flickr / fdecomite Почти половина европейцев усомнилась в справедливой политике стран ЕС

Но те, кто не смог расстаться с близкими, а главное, с родным краем, все еще где-то на уровне подсознания надеется, что "дядя от власти" наконец- то перестанет грешить "чревоугодием", а задумается и об урчащих животах тех, кто каждый день заботится о том, как прокормить семью, чем помочь престарелым родителям, купить им минимум лекарств и еду.

Возможно, эти светлые ожидания на основе безрадостного настоящего у большинства простых граждан страны исходят от того, что им всегда что-то обещали: коммунизм к 1980-му году, победу перестройки к 2000-му, подачу заявки на членство Молдовы в ЕС к 2019-му. Однако все так и осталось на уровне спичей официальных лиц, а простой гражданин, как был "гол, словно сокол", так и остался. С одними лишь обещаниями…

Сегодня в Молдове с завидной регулярностью активно заявляют о прогрессе на пути евроинтеграции, однако в кошельках жителей республики денег не особо прибавляется, а цифры в счетах за коммунальные услуги лишь прибавляют нули.

Корреспондент Sputnik Молдова решил узнать из первых уст: насколько нужна наша республика Евросоюзу, и есть ли хоть сколь-либо видимый шанс на интеграцию страны в ЕС, конечно, с учетом, что за этот вектор выступает лишь 36-38 процентов населения?

Ответ на этот непростой вопрос в эксклюзивном интервью дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

Осталось подождать полвека

"Сегодня очевидно, что Молдове трудно выполнять весь перечень жестких, твердых требований по реформам, за имплементацию которых правительство взяло ответственность. Прибалты, поляки и чехи эти требования кое-как выполнили. Сейчас время изменилось: к государствам, претендующим на вступление в ЕС, требования выдвигаются чрезвычайно жесткие, в том числе по либерализации политического процесса. ЕС совсем недавно громко "захлопнул дверь" перед Турцией раз и навсегда. Вряд ли в таких условиях в Брюсселе всерьез заботятся о вступлении в евросообщество Молдовы", — подчеркнул собеседник.

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По словам политолога, с точки зрения необходимости внедрения эффективных экономических реформ и приближения к нормам демократии сегодня можно твердо заявить, что в ближайшие полвека страны, принимающие по документам участие в программе "Восточное партнерство", вряд ли имеют сколь-либо видимую перспективу на полноправное вступление в ЕС. Таким же туманным, по словам Рара, видится и получение Молдовой, Украиной и Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Вкусные" обещания Брюсселя

Политолог-международник ответил и на вопрос, зачем люди из "высоких" европейских кабинетов, продолжают манить Молдову в ЕС, как поводырь ослика с привязанной к палке морковкой перед его носом.

"Почему еврочиновники до сих пор муссируют вопрос о возможности вступления Молдовы в ЕС? Они действуют в жестком соответствии со стратегией ЕС, согласно которой соседей надо поддерживать в постоянно динамичном состоянии, давая им пусть и несбыточную, но надежду. Молдова здесь — не исключение", — подчеркнул Рар.

Собеседник привел пример с Албанией, с возможной подачей этой, одной из самых нищих стран Европы, заявки на вступление в ЕС в 2021 году. По заверениям эксперта, в Албании реформами, что называется, и не пахнет. Однако страна может выгодно торговаться с Брюсселем, учитывая ее географическое положение. Государство находится на Балканском полуострове, а, учитывая стремление НАТО охватить своим присутствием все Балканы, не оставляя на карте "белых пятен", даже такую бедную страну по команде из-за океана радушно примут в ЕС.

© Sputnik / Rodion Proca Жданок: вступление Молдовы в ЕС отодвигается на неопределенный срок

"В этой ситуации евроинтеграция Молдовы видится с каждым месяцем все более туманной, учитывая провал проевропейских реформ на Украине. Если бы там наблюдался значительный прогресс по реформам, то и Молдова получила бы шанс "проскользнуть" вместе с крупной соседкой в небольшую, открывшуюся калитку. Сейчас же такая возможность для Молдовы и ее населения отпадает. Можно только согласиться в вашим премьером Филипом в том, что вопрос о подаче заявки на вступление в ЕС должен быть отложен", — подытожил Рар.