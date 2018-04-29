18:50 29 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Молдова, архивное фото

Молдова оказалась на политической развилке, и что из этого выйдет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
21111

Сумеет ли наша страна сделать правильный геополитический выбор, или так и будет метаться между Западом и Востоком – простые граждане и видные эксперты ломают голову над этим вопросом.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Нынешний предвыборный год в очередной раз поднимает проблему геополитического выбора Молдовы. Жители нашей страны, участвуя в голосовании за депутатов парламента, так или иначе сталкиваются с этим вопросом.

Парламент
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Выборы в парламент Молдовы-2018: сколько денег потратят из бюджета страны

При этом власти до сих пор фактически никак не могут определиться и сделать свой геополитический выбор. В итоге граждане республики становятся свидетелями противостояния между пророссийским президентом и парламентским большинством.

Вот и получается, что Молдова мечется между Западом и Востоком, а простые граждане и видные эксперты ломают голову над тем, по какому пути дальше пойдет республика. Масла в "идеологический костер" подливают унионисты.

Осталеп: свобода слова по-молдавски, смотреть будете то, что мы скажем>>>

"Если обратиться к истории и вспомнить тот период, когда Бессарабия входила в состав королевской Румынии, то она по всем параметрам (экономическим, социальным и внутриполитическим) находилась в самом бесправном и ущербном положении по сравнению с другими румынскими регионами", — в интервью Sputnik рассказал директор Международного фонда содействия развитию культуры, науки и образования "Гуманизм, прогресс и правопорядок" Юрий Нагерняк.

По его мнению, когда сейчас в связи со столетием якобы объединения Молдовы и Румынии поднялась волна за "унирю", происходит чистой воды манипуляция.

"Тот, кто сейчас продвигает тему "унири", забывает исторический опыт и то, в каком положении была Молдавия в те годы, поэтому если сейчас Кишинев выберет путь в Европу, то это будет некая политическая развилка. Это может быть путь в Европу независимой Молдовы, а может быть путь в Европу через объединение с Румынией", — рассуждает эксперт.

Но, по словам Нагерянка, стоит понимать, что речь идет не об объединении, а о простом поглощении Молдовы Румынией.

"Думаю, что и в одном, и другом случае Молдова может очень многое потерять. Если Румынию можно назвать второсортным членом ЕС, то Молдова в таком контексте в лучшем случае будет вообще "третьесортной".

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: Румыния ежегодно выделяет десятки миллионов леев на "унирю"

Конечно, несмотря на то, что сейчас в двух странах искусственным путем подняли волну "объединения", вероятность вхождения Молдовы в состав Румынии по многим объективным и субъективным причинам очень невелика", — считает Нагерняк.

Иностранная пропаганда в Молдове: "смотреть — нельзя — бороться">>>

По его словам, опыт Соглашения об ассоциации показал, что по большому счету Европе народ Молдовы не нужен. "Ей важно лишь подчинить Кишинев своим политическим и экономическим интересам, а облагодетельствовать молдаван, поднимая уровень жизни в республике и приближая его к европейскому, или просто создать нормальные условия жизни для граждан РМ никто в ЕС не собирается!", — заключил политолог.

По теме

Обратный эффект "унири", или Как Молдова защитит свою государственность
Инициатива президента: судьбу "унири" может решить референдум
Урекян: "униря" приведет к распаду Румынии
Павел Кандель: на Унирю у Румынии нет денег
Теги:
геополитический выбор, геополитика, политика, униря, Юрий Нагерняк, Молдова, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Горнолыжный зимний курорт Гудаури
    Успешный сезон

    В Грузии подвели итоги зимнего туристического сезона: количество гостей горнолыжных курортов страны выросло на четверть по сравнению с прошлым годом.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок острова Гуам из космоса
Земля в иллюминаторе: как выглядит Крымский мост из космоса
В Москве из черепов парнокопытных создают произведения искусства
Необычные украшения: девушка создает аксессуары из черепов
Сколько лет флоту коммерческих самолетов ЕС
На чем летают в Евросоюзе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться