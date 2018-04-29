Молдова оказалась на политической развилке, и что из этого выйдет

Сумеет ли наша страна сделать правильный геополитический выбор, или так и будет метаться между Западом и Востоком – простые граждане и видные эксперты ломают голову над этим вопросом.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Нынешний предвыборный год в очередной раз поднимает проблему геополитического выбора Молдовы. Жители нашей страны, участвуя в голосовании за депутатов парламента, так или иначе сталкиваются с этим вопросом.

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При этом власти до сих пор фактически никак не могут определиться и сделать свой геополитический выбор. В итоге граждане республики становятся свидетелями противостояния между пророссийским президентом и парламентским большинством.

Вот и получается, что Молдова мечется между Западом и Востоком, а простые граждане и видные эксперты ломают голову над тем, по какому пути дальше пойдет республика. Масла в "идеологический костер" подливают унионисты.

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"Если обратиться к истории и вспомнить тот период, когда Бессарабия входила в состав королевской Румынии, то она по всем параметрам (экономическим, социальным и внутриполитическим) находилась в самом бесправном и ущербном положении по сравнению с другими румынскими регионами", — в интервью Sputnik рассказал директор Международного фонда содействия развитию культуры, науки и образования "Гуманизм, прогресс и правопорядок" Юрий Нагерняк.

По его мнению, когда сейчас в связи со столетием якобы объединения Молдовы и Румынии поднялась волна за "унирю", происходит чистой воды манипуляция.

"Тот, кто сейчас продвигает тему "унири", забывает исторический опыт и то, в каком положении была Молдавия в те годы, поэтому если сейчас Кишинев выберет путь в Европу, то это будет некая политическая развилка. Это может быть путь в Европу независимой Молдовы, а может быть путь в Европу через объединение с Румынией", — рассуждает эксперт.

Но, по словам Нагерянка, стоит понимать, что речь идет не об объединении, а о простом поглощении Молдовы Румынией.

"Думаю, что и в одном, и другом случае Молдова может очень многое потерять. Если Румынию можно назвать второсортным членом ЕС, то Молдова в таком контексте в лучшем случае будет вообще "третьесортной".

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Конечно, несмотря на то, что сейчас в двух странах искусственным путем подняли волну "объединения", вероятность вхождения Молдовы в состав Румынии по многим объективным и субъективным причинам очень невелика", — считает Нагерняк.

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По его словам, опыт Соглашения об ассоциации показал, что по большому счету Европе народ Молдовы не нужен. "Ей важно лишь подчинить Кишинев своим политическим и экономическим интересам, а облагодетельствовать молдаван, поднимая уровень жизни в республике и приближая его к европейскому, или просто создать нормальные условия жизни для граждан РМ никто в ЕС не собирается!", — заключил политолог.