Дьяков рассказал, попадет ли в Конституцию Молдовы румынский язык

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Почетный председатель Демпартии Молдовы, вице-председатель демократической фракции в парламенте республики Думитру Дьяков поделился в комментарии Sputnik своим мнением о возможном изменении названия государственного языка в Конституции страны.

© Sputnik / Rodion Proca В Демпартии нет четкой позиции о названии языка в Конституции

Ранее правительство республики поддержало идею о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский. Законодательная инициатива по этому вопросу была составлена на основании того, что в Декларации о независимости страны государственный язык назван румынским. Вслед за решением правительства должно последовать голосование парламента. Решающими могут стать голоса фракции Демократической партии.

"Не знаю судьбу этого проекта, потому что здесь не будет принято каких-то однозначных решений. Если депутаты проголосуют, значит, так и будет. Я лично считаю, что язык, на котором говорят молдаване в Молдове, называется румынским. Считаю, что это было бы полезно для нашего развития вперед и успокоения общества, что мы — молдаване, но мы говорим на румынском. Так, как австрийцы говорят на немецком, швейцарцы — на немецком, итальянском, французском и так далее", — сказал Дьяков.

По его мнению, этот вопрос надо было решить давно. "Но не надо кого-то заставлять. Я ни грамма не обижаюсь, если мой сосед утверждает, что он говорит на молдавском языке", — отметил Дьяков.

На вопрос о том, если эта инициатива все-таки будет принята парламентом, нужно ли будет вносить изменения в различные законы, чтобы привести их соответствие с языковой поправкой, Дьяков отметил, торопиться не стоит.

"Надо знать точку зрения депутатов на счет этой конкретной проблемы. Я думаю, что будет трудно собрать необходимое число голосов, если реально смотреть на вещи", — подчеркнул Дьяков.

Урекян: румынского языка в Конституции Молдовы не будет>>>

Социологические опросы показывают, что большинство граждан Молдовы выступает против изменения в Конституции страны названия государственного языка республики с молдавского на румынский.