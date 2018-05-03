В Молдове назначили нового главу Службы информации и безопасности

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Депутаты 53 голосами "за" на заседании в четверг утвердили Василе Ботнаря новым руководителем Службы информации и безопасности Молдовы.

"Василе Ботнарь назначается директором Службы информации и безопасности на пятилетний срок", — сказала глава парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Раиса Апольски.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как СИБ будет следить за пользователями интернета из Молдовы

Должность директора СИБ вакантна с 22 февраля 2018 года, когда депутаты парламента приняли заявление об отставке с этого поста Виталия Пырлога.

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По закону, мандат директора СИБ длится пять лет. На эту должность кандидата утверждает парламент. Соискателя должности главы СИБ должны предложить минимум 10 депутатов, после чего следует заключение парламентской комиссии по Национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

© Sputnik / Miroslav Rotari Василе Ботнарь и Ион Друцэ

Василе Ботнарю 43 года, по специальности он экономист. С 2010 по 2013 год он был депутатом парламента, затем до 2015 года занимал кресло министра транспорта и дорожной инфраструктуры.

В феврале 2017 года Ботнарь был избран на должность главы административного совета АО Moldovagaz.