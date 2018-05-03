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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини

Глава дипломатии ЕС сделала заявление по приднестровскому урегулированию

© Sputnik / Артем Житенев
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (155)
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Федерика Могерини высказалась по поводу приднестровского вопроса, отметив позитивные изменения.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Европейский союз выступает за поиск мирного решения приднестровского вопроса в рамках формата "5+2". Об этом заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по европейской политике соседства Йоханнесом Ханом и премьером республики Павлом Филипом.

Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. Участниками переговоров являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Его итогом стал "Венский протокол".

"Что касается приднестровского вопроса, то последние позитивные изменения позволят населению обоих берегов Днестра получить существенные преимущества. Европейский союз приветствует поиск мирного решения приднестровского вопроса в рамках формата "5+2", — сказала Могерини.

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По ее словам, согласно "Венскому протоколу", "который представляет принцип, основанный на результате, важно выполнять это обязательство и в последующие месяцы". "Поддерживаем усилия итальянского председательства в ОБСЕ в этом смысле", — добавила глава европейской дипломатии.

Во время своего визита в Молдову в конце марта спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини предложил провести очередную встречу в формате "5+2" в мае в Риме.

Филип, затрагивая тему приднестровского урегулирования, отметил, что официальный Кишинев полагается на активную роль Евросоюза.

"Учитывая ситуацию в регионе, выступил в том числе за укрепление двустороннего диалога и сотрудничества в области безопасности с Европейским союзом. Подобное сотрудничество поможет повысить устойчивость страны внешним и внутренним вызовам", — добавил Филип.

Тема:
Приднестровское урегулирование (155)

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Теги:
приднестровское урегулирование, приднестровский вопрос, Павел Филип, Федерика Могерини, Евросоюз, ЕС, Молдова, Приднестровье, Политика
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