Комитет "Молдова-ЕС": Днестр, деньги, интеграция

Высшие еврочиновники Йоханнес Хан, Федерика Могерини и премьер-министр Молдовы Павел Филип сделали совместный подход к прессе по итогам заседания Комитета об ассоциации "РМ-ЕС".

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В Брюсселе завершилось заседание Комитета по ассоциации "Молдова-Евросоюз". Во встрече принял участие премьер-министр РМ Павел Филип.

© Sputnik / Николай Лазаренко Еврочиновник Йоханнес Хан поставил Молдове условия

Необратимость выбора

Глава молдавского кабмина заявил в Брюсселе по итогам заседания, что руководство Республики Молдова будет делать все возможное, чтобы страна не свернула с пути европейской интеграции.

"Несмотря на все проблемы и трудности, с которыми сталкивается Молдова, включая намеченные на осень 2018 года парламентские выборы, мы намерены продолжить политическую и экономическую интеграцию в ЕС и будем делать все от нас зависящее, чтобы европейский выбор Молдовы стал необратимым", — отметил Филип.

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Он считает, что приоритетным направлением работы молдавского кабмина в ближайшее время останется претворение в жизнь положений Соглашения о Зоне свободной торговли с Евросоюзом.

"Объем молдавского экспорта в страны Евросоюза вырос за последний год на 20% и в настоящее время составляет около 65% от общего объема экспортных поставок нашей страны", — подчеркнул Филип.

Вся надежда на ЕС

В ходе выступления участников заседания перед журналистами речь зашла и о приднестровском вопросе. Напомним, что очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. Участниками переговоров являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Его итогом стал "Венский протокол". Во время своего визита в Молдову в конце марта спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини предложил провести очередную встречу в формате "5+2" в мае в Риме.

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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила, что Европейский союз выступает за поиск мирного решения приднестровского вопроса в рамках формата "5+2".

"Что касается приднестровского вопроса, то последние позитивные изменения позволят населению обоих берегов Днестра получить существенные преимущества. Европейский союз приветствует поиск мирного решения приднестровского вопроса в рамках формата "5+2", — сказала Могерини.

По ее словам, согласно "Венскому протоколу", "который представляет принцип, основанный на результате, важно выполнять это обязательство и в последующие месяцы".

"Поддерживаем усилия итальянского председательства в ОБСЕ в этом смысле", — добавила глава европейской дипломатии.

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Павел Филип, затрагивая тему приднестровского урегулирования, отметил, что официальный Кишинев полагается на активную роль Евросоюза.

"Учитывая ситуацию в регионе, выступил в том числе за укрепление двустороннего диалога и сотрудничества в области безопасности с Европейским союзом. Подобное сотрудничество поможет повысить устойчивость страны по отношению ко внешним и внутренним вызовам", — добавил Филип.

Когда придут деньги?

Не был обойден стороной и вопрос финансовой помощи Молдове со стороны западных структур.

Еврокомиссар по европейской политике соседства Йоханнес Хан заявил, что Молдова может рассчитывать на получение первого транша макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза в июле или осенью 2018 года.

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Как отметил Хан, для того чтобы получить первый транш, Молдова должна выполнить два условия, "которые до сих пор не были реализованы". Первое из них заключается в том, чтобы Национальный орган по неподкупности стал полностью функциональным. Второе условие касается утверждения дополнительного бюджета для лучшей работы антикоррупционных ведомств.

"Если эти два условия, о которых я сказал, будут выполнены до конца мая (что, по моему мнению, выполнимо), и с условием благоприятного отчета со стороны МВФ, мы сможем перечислить первый транш в июле. Если нет, то эта выплата будет осенью", — отметил еврочиновник.

По словам Павла Филипа, "до конца весенне-летней парламентской сессии предложили выполнить все условия для получения всех трех траншей".

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Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Деньги должны были начать поступать в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС забуксовала. Как поясняли в правительстве, накладка с отсрочкой очередного денежного вливания была связана с техническими проблемами. Затем макрофинансовая помощь ожидалась до апреля этого года.